¿Cómo los drones cambiarán al mundo en los próximos 5 años?

¿Recuerdas cuando nadie tenía celular y ahora es uno de los aparatos más necesarios en la sociedad? Bueno probablemente los drones serán los nuevos teléfonos inteligentes de la industria...La industria de vehículos aéreos no tripulados ha tenido un rápido crecimiento global, reflejando las inversiones y esfuerzos en la apertura de este nuevo mercado de hardware e informática.También existe un creciente ecosistema de software y fabricantes de hardware de aviones no tripulados que han estado abasteciendo a una larga lista de clientes en la agricultura, la gestión de la tierra, la energía y la construcción.En un informe de BI Intelligence, tomamos una inmersión profunda en los diversos niveles de la industria mundial para el cultivo de drones en los negocios, o vehículos aéreos no tripulados (UAV). Pocas personas saben que muchas empresas ya están autorizadas para volar pequeños aviones no tripulados para mejorar el comercio bajo un programa del gobierno de Estados Unidos llamado "exención".Éstos son puntos clave del informe:*La compra de drones aumentará más de cuatro veces en los próximos cinco años, impulsado por el aumento de la competencia de precios y las nuevas tecnologías de aviones no tripulados.*El crecimiento en el sector de la empresa superará el sector de consumo.*Règlements FAA, tendrá aviones no tripulados que operarán un número limitado de industrias y otras aplicaciones como topografía aérea en los sectores de la agricultura, la minería y petróleo y gas.El sector militar seguirá al frente en todos los sectores de gastos, gracias al alto costo de los aviones militares y el creciente número de países que pretenden adquirirlos.