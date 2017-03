Consiguen crear cristales de tiempo

(Tomada de la Red)

En una hazaña considerada teóricamente imposible, el físico Shivaji Sondhi, que publicó un artículo en Physics Review Letters sobre la base teórica de cómo los cristales de tiempo podrían existir, junto con dos equipos de científicos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Maryland (EE. UU.) han conseguido crear cristales de tiempo. El hito científico ha sido publicado en la revista Nature.





En los cristales de tiempo -cuya existencia se sugirió por primera vez en 2012-, los átomos repiten un patrón a través de la cuarta dimensión, el tiempo, a diferencia de los cristales normales (como un diamante) que tienen átomos dispuestos en una retícula tridimensional repetitiva. Así, los átomos deben oscilar para siempre sin ninguna influencia externa dado que el cristal de tiempo parece un sistema cerrado.





Las propiedades únicas de los cristales podrían ayudar a que la computación cuántica sea una realidad





Uno de los equipos, el de la Universidad de Harvard, consiguió crear el cristal de tiempo con una red artificial en un diamante sintético; el equipo de Maryland utilizó una cadena de partículas cargadas llamadas iones del elemento iterbio para llegar al mismo objetivo. Distintos caminos, misma meta. Los átomos del cristal fueron 'empujados' o 'conducidos' por medio de pulsos de láser. Teniendo en cuenta que los cristales normales permanecen inmóviles pues están en su estado fundamental y en equilibrio, los cristales de tiempo, al contrario, aun en su estado fundamental siguen oscilando y nunca alcanzan el equilibrio, debido a que su estructura no se repite en el espacio, sino en el tiempo. Y esa oscilación repetitiva no necesita energía alguna.



"Esto abre la puerta a un nuevo mundo de fases de no equilibrio. Hemos tomado estas ideas teóricas que hemos estado explorando en los últimos dos años y realmente conseguimos construirlo en el laboratorio. Con suerte, este es sólo el primer ejemplo de ellos, con muchos más por venir", explica Andrew Potter, de la Universidad de Texas en Austin, que también formaba parte del equipo.





Opiniones discordantes

El profesor Chetan Nayak, de la Universidad de California en Santa Bárbara, escribió que "basándose en nuestros conocimientos actuales, había sido natural ver si era posible romper espontáneamente la simetría tiempo-traslacional de las leyes de la física pero es posible que el inusual movimiento de retroceso visto en los cristales de tiempo supuestamente no dure para siempre. Ambos grupos presentan evidencia de un cristal de tiempo pero sus resultados combinados apuntan a la necesidad de experimentos que muestren verdaderamente que las oscilaciones permanecen en fase durante largos períodos y no son eliminadas por las inevitables fluctuaciones".



El futuro de la computación cuántica



La computación cuántica podría ser una realidad gracias a estos cristales de tiempo. Ya existen prototipos de ordenadores cuánticos, pero necesitan estar fuertemente protegidos de cualquier mínima interferencia del mundo exterior. Los cristales podrían ayudar a proteger la información almacenada, superando uno de sus mayores obstáculos para el uso generalizado de ordenadores que son millones de veces más rápidos que los actuales.