Las mujeres más poderosas de la tecnología en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Según un estudio de la startup de reclutamiento online Apli con motivo del Día Internacional de la Mujer, sólo 9 de las 100 principales startups tecnológicas de México tienen una mujer como CEO y sólo el 20% tiene al menos una mujer entre sus fundadores.



Sin embargo, muchas de las empresas de tecnología con más impacto en el país tienen mujeres en posiciones de liderazgo. Aquí está la lista de las 11 mujeres más poderosas del sector.



María Teresa Arnal (Google)



María Teresa (Mariate) Arnal es la nueva directora de Google México y la primera mujer que lidera la oficina en el país. Antes de integrarse a Google, María Teresa dirigió las operaciones de Twitter en México, Colombia y Argentina.



Asimismo, su experiencia en Marketing Digital, Tecnología y Telecomunicaciones incluye la dirección de J. Walter Thompson México, Mirum y Clarus, empresa de la cual es fundadora. De igual forma, fundó IAB en México (Interactive Advertising Bureau) y fue presidenta del Consejo del World Internet Project en su versión local.



Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia y es miembro del International Women Forum.



Gloria Canales (Amazon)



Gloria se unió a Amazon México para preparar su lanzamiento en México, manejando inicialmente las categorías de Libros, Videojuegos, Música y Video.



Posteriormente lanzó la categoría de Moda, la cual dirige actualmente. Antes, fue Co-Fundadora de Dafiti (ahora Ösom) y consultora en Bain & Company durante 5 años.



Gloria es economista del ITESM y MBA de Harvard. Nació en Monterrey pero vive en la Ciudad de México desde hace 6 años. Le encanta leer y viajar. Ha visitado más de 60 países y ha vivido en 6 países distintos.



“Me encanta lo que hago. Trabajar en tech y en eCommerce me da muchas satisfacciones, ya que tiene un impacto directo en mejorar las opciones de compra que tienen los mexicanos.”



Mariana Castillo (Ben & Frank)



Después de estudiar economía en la Ibero, Mariana quería trabajar en un proyecto que beneficiara a su país. En 2011, esta idea la llevó al Banco de México, donde trabajó más de 3 años en el área de Operaciones. Durante su MBA en la Universidad de Chicago buscó un nuevo giro con más impacto y creó la tienda online de lentes Ben & Frank junto con sus tres socios. Mariana es actualmente la CEO y dirige el equipo operativo y las finanzas.



“En Ben & Frank, las dos socias operativas somos mujeres, y en general la experiencia de emprender ha sido fantástica. Aunque ninguna de las dos es particularmente técnica, para nosotros la tecnología es el medio para llegar al fin: ofrecer lentes con diseños modernos y atractivos a un precio accesible. El ecosistema tiene más disposición a ayudar de lo que anticipaba. Mi mayor consejo es que pidas ayuda. La cantidad de gente que está dispuesta a dar su tiempo es increíble”.



Françoise Lavertu (Tesla)



Françoise es la Country Director de Tesla en México. Anteriormente, fue la Directora de Comunicación en Palacio de Hierro y trabajó en L'Oréal, Louis Vuitton, Walmart. Se formó en McGill (Intl. Business & Marketing), HEC Montréal (MSc. Management enfocado en estadística) e ITAM (Top Management).



“Estamos rodeados de innovación, con un acceso sin igual a información en el mundo entero, durante un momento épico del desarrollo tecnológico de la humanidad. Tenemos que buscar que el impacto sea positivo en nuestro mundo, como legado a nuestros hijos y como muestra de lo que juntos podemos hacer. No porque debemos, más bien porque disfrutamos de lo que vivimos al hacerlo parte de nuestro estilo de vida.



Vera Makarov (Apli)



Co-Fundadora y Co-CEO de Apli, plataforma online de contratación bajo demanda que fue elegida como mejor startup de México en 2016 por Seedstars e IBM Smartcamp y mejor startup de Latinoamérica en el New Venture Competition de Harvard Business School.



Vera ha sido Directora General de Lamudi y Carmudi en Latinoamérica y de Hellofood México. Anteriormente, Vera trabajó en los fondos de inversión Bain Capital, Bamboo Finance e Ignia. Vera tiene un MBA por la Universidad de Harvard y tiene una maestría en Historia del Arte por la Universidad de Cambridge.



“Hay gente que piensa que el emprendimiento y la tecnología no son buenos sectores para las mujeres. Yo pienso todo lo contrario, es un excelente entorno para las mujeres porque los resultados se pueden medir objetivamente y relativamente rápido, lo que casi no deja lugar para prejuicios. Las personas que ganan son las más trabajadoras y valientes, independientemente de su sexo”.



Cristina Palacios (Inkku)



Cristina estudió Administración de Empresas en la Ibero. Después de trabajar en mercadotecnia en Kraft y en finanzas en Scotiabank, decidió emprender. En 2010, creó Aventones junto con tres socios y, posteriormente, Rides para promover los viajes compartidos en México.



Después de cinco años como CEO de Aventones, la empresa se convirtió en una de las primeras startups mexicanas que generaría grandes retornos a sus inversionistas al ser comprada por BlaBlaCar, la comunidad de viajes compartidos de larga distancia más grande del mundo.



Después de un año en BlaBlaCar México, se asoció con Innku para crear y escalar negocios en línea. Actualmente está involucrada en DisculpeDoctor.com, Rutanet.com, LunchBreak.mx y Briq.mx.



“Mi experiencia en general ha sido increíble. Cosas buenas por ser mujer: Muchas veces me invitaron por ser mujer a eventos. Hay pocas, así que las que hay destacan.



Cosas malas por ser mujer: 1) Llegué a ir a varios eventos donde me preguntaban si era la esposa o novia de alguien. 2) Más de una vez me topé con preguntas de socios e inversionistas: "¿Tu plan es tener hijos y familia? Porque si sí, piensa bien qué quieres hacer." Me pregunto si le harán la misma pregunta a los hombres…



Mi consejo para emprendedoras: es importante poner "hasta aquí" con cualquier tipo de comentarios con los que te sientas incómoda. Es raro pero a veces sale de la gente que menos te lo esperas como familia, amigos, socios, incluso de nosotras mismas.



Mientras no cambiemos nuestro propio discurso y las palabras que usamos, los prejuicios no van a dejar de existir.”



Jimena Pardo (Carrot)



Co-Fundadora y Directora General en Carrot, autos compartidos. Egresada en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana, trabajó en planeación estratégica para el área de Business To Consumers en Hewlett Packard.



Posteriormente, trabajó en Desarrollo de negocios para la división de telefonía móvil de Televisa con DigiONE Mobile. Emprendedora Endeavor desde el 2012, miembro activo en Dell Women Entrepreneur Network y del programa WeXchange del BID. Co-Fundadora y Presidenta de Muev A.C., organización dedicada a promover y mejorar los servicios de movilidad responsable a través de la innovación.



“La mujer mexicana antes de pelear con el famoso techo de cristal tiene que pelear con el techo de cartón. Tenemos que crear una sociedad que premie el talento sobre el género sin importar a qué clase social pertenece.”



Cristina Randall (Conekta)



Cristina estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Waterloo en Canadá. Tras trabajar en finanzas en Asia, África y Europa para organizaciones sin fines de lucro y en desarrollo de tecnología para el sector privado, Cristina enfocó sus esfuerzos en resolver el problema de pagos en Latinoamérica, donde fundó la plataforma de pagos Conekta.



En su posición actual, Cristina administra el crecimiento de la empresa, apoyando a miles de comerciantes a hacer sus transacciones en línea.



“Cómo consejo a otras emprendedoras para eliminar obstáculos, hay que darte la libertad de ser ambiciosa y pensar en grande sin perder tu balance. Por cada reto que enfrentes como mujer en la industria de tecnología, tendrás dos oportunidades. A nadie le importa dónde vienes ni quién eres si aportas algo a la mesa y tienes un excelente desempeño. Al final del día, el mercado no discrimina, sino que optimiza con base en tus resultados”.



Coni Riveros (Numa)



Coni es CEO de la comunidad de innovación NUMA México, en la que lanzó el primer espacio de coworking gratuito en México. Licenciada en Relaciones del Trabajo y Periodista con 20 años de experiencia en desarrollo de capital humano e innovación.

Trabajó en la industria de Healthcare, Auditoría, Telecomunicaciones & IT en STRYKER, SMS Latinoamérica, ICEM, Winstar y Datco.



"En mi experiencia creo que debemos dejar de pensar en género y comenzar a defender el talento. Cuando te encuentras con gente que lo que quiere es mejorar las cosas, aunque tengan algún sesgo contra las mujeres, los olvidan cuando ven los resultados de tu trabajo. Pero sí conozco casos donde limitaron el potencial de una mujer solo por su género. Por eso, es importante no solo creer en el propio talento sino también intervenir cuando alguien es juzgado por pre conceptos. El talento es el mejor remedio para terminar con la discriminación”.



Anasofía Sánchez Juárez (Facebook)



Anasofía fue la segunda persona que Facebook contrató en México y se unió a la compañía como Directora de Negocios hace más de 4 años. Hoy está encargada del desarrollo de estrategias con alto potencial de impacto de los anunciantes en México y Centroamérica. Antes de Facebook, Anasofía trabajó en Google por seis años donde fue responsable del lanzamiento comercial de YouTube en México.



Anasofía comenzó su carrera en el área de servicio a clientes en las agencias Teran TBWA y Leo Burnett. Estudió Marketing en el Tec de Monterrey y tiene una maestría en Comunicación de la Escuela Superior de Publicidad en París.



"Mi llegada a la tecnología fue por interés personal y algo de suerte. Tanto en Facebook como en Google fui la única mujer en mi equipo el primer año de trabajo. Siempre me ha gustado ser pionera e iniciar proyectos que parecieran imposibles. Una de las grandes lecciones que estas empresas me han enseñado es enfrentar lo disruptivo y creer en su potencial. Hoy los negocios están pasando por un cambio radical. Hay industrias completas rompiendo esquemas y esto solo se ha logrado gracias a la tecnología. El éxito está en cómo nos adaptamos a estos cambios."



Claret Uribe (bebe2go)



Claret es Licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESM y tiene una Maestría en Educación para el Desarrollo Internacional con especialización en Latinoamérica del Teachers College de la Universidad de Columbia. Trabajó en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en el área de comunicación organizacional y en Lumni México como Directora de Operaciones.



Ha sido profesora del programa Genera de Emprendimiento en la Universidad Anáhuac del Norte y fue seleccionada junto con su socio como una de las 30 promesas en los negocios por la revista Forbes en el 2016.



Es Co-Fundadora y CMO de bebe2go.com, la mayor tienda en línea de productos de bebés de México. Es una apasionada de la educación y en un futuro busca contribuir a que los niños aprendan herramientas tecnológicas y programación a temprana edad.



“No nos involucramos en tecnología y matemáticas porque en nuestras casas nos dicen que es para hombres, pero hay mujeres como Ada Lovelace o Grace Hopper que contribuyeron al mundo de la tecnología y nadie lo sabe. Hoy en día es muy fácil trabajar en tecnología aunque no tengas los conocimientos técnicos y las mujeres que no hicimos una carrera en tecnología o matemáticas deberíamos aprovecharlo más”.