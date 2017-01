Minivan autónoma de Waymo comenzará pruebas este mes

DETROIT, EU.(AP)

La división de vehículos autónomos de Google comenzará a probar este mes su nueva flota de camionetas en vías públicas de California y Arizona.



Los vehículos, construidos en colaboración con Fiat Chrysler, corresponden al modelo híbrido Chrysler Pacifica y están equipados con el sistema de sensores y radar de la división, llamada Waymo. FCA y Waymo anunciaron en mayo su asociación.



Durante un discurso en la muestra automovilística de Detroit, el director general John Krafcik reveló el domingo que Waymo construyó los sensores, el radar y el programa informático de las minivan.



La compañía consideró que el sistema funcionaría mejor si era desarrollado específicamente para sus vehículos autónomos en lugar de utilizar equipos existentes, según Krafcik.



"Un sistema integrado único significa que todas las distintas partes de un vehículo autónomo pueden funcionar en conjunto sin contratiempos", agregó.

Waymo también logró reducir considerablemente el costo del sistema, informó el ejecutivo.



El dispositivo lidar que utiliza diversos láser para proveer al vehículo de una imagen tridimensional de la realidad costaba 75.000 dólares hace algunos años y va instalado en el techo exterior del vehículo.



Waymo rebajó su precio un 90% y ha desarrollado su propio lidar de corto y largo alcance. El lidar de larga de distancia de Waymo tiene capacidad para ver un casco de fútbol americano a una distancia de dos campos de juego.

Krafcik se abstuvo de precisar cómo se redujo el costo.



Sin embargo, el anuncio podría preocupar a proveedores como Velodyne, que fabrica los sistemas lidar que utiliza Ford Motor Co., y otras firmas como a Delphi Corp., que desarrolla su propio sistema de conducción autónoma.



Stephanie Brinley, analista de vehículos para la firma IHS Markit, dijo que Google no controlará el mercado de la tecnología de vehículos autónomos, así que otros proveedores continuarán con el desarrollo de sus propios sistemas.



Sin embargo, algunos actores menores en esta naciente industria "van a desaparecer", agregó.



Waymo ha reiterado que no tiene previsto construir sus propios vehículos, sino ofrecer sistemas de conducción autónoma a automotrices establecidas, compañías de servicios de automóvil compartido y otras empresas.



Además de FCA, Honda Motor Co., anunció en fecha reciente que sostiene conversaciones con Waymo para la utilización de la tecnología en los vehículos Honda.



Krafcik dijo que Waymo, que desarrolla vehículos autónomos desde hace ocho años, tiene previsto alcanzar en mayo los 4,8 millones de kilómetros (tres millones de millas) recorridos en pruebas con ese tipo de unidades.