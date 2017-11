YouTube ahora permite crear perfiles especiales para niños

(Tomada de la Red)

YouTube Kids, el sistema de videos de Google creado especialmente para infants posee 11 millones de usuarios activos cada semana, quienes han visto más de 70 mil millones de videos en 37 países.Ahora la experiencia de YouTube Kids se volverá mucho más personalizada gracias a la actualización de su aplicación para tabletas y equipos móviles, el cual no solo trae un diseño fresco y colorido para sus niños, sino que también cuenta con nuevas mejoras para la experiencia.La principal es la posibilidad de crear perfiles para cada uno de los niños que usan la app, ideal para cuando hay diferentes niños en una familia, con diversas edades y gustos.Los perfiles no son cuentas de Google, la app seguirá a cargo del dueño del equipo, pero los perfiles permitirán personalizar de mejor manera las sugerencias que aparecen.Así, mientras más chicos sean los usuarios, menos texto aparecerá en los contenidos. Estos perfiles estarán activos en todos los dispositivos vinculados a la cuenta del padre o la madre que los haya creado.Y hablando de los padres, la app ahora tiene un nuevo proceso de configuaración que hará mucho más amigable el control sobre qué queremos que la aplicación muestre y qué no.Finalmente, las cuentas de cada niño podrán tener una contraseña sencilla, en caso de que no quieran que sus hermanos se metan a estropear sus recomendaciones.Esta contraseña, en todo caso, no afecta al perfil de los padres, quienes podrán acceder siempre a saber qué están viendo sus hijos a través de la app.La actualización de YouTube Kids ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas en donde se puede descargar. Con información de MOUSE.LATERCERA.COM