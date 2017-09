Facebook: Cuentas rusas compraron anuncios en comicios EU

WASHINGTON, D.C. (AP)

Cientos de cuentas falsas de Facebook, posiblemente administradas desde Rusia, gastaron alrededor de 100.000 dólares en anuncios con el objetivo de resaltar temas controversiales, como el control de armas y las relaciones raciales, durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, informó el miércoles la red social.



Aunque el número de anuncios es relativamente bajo, la revelación provee una mirada más detallada a lo que los investigadores creen que fue un esfuerzo concertado por los rusos para influenciar la política estadounidense durante la campaña, en esta ocasión a través de las redes sociales.



Al parecer, las 470 cuentas provienen de una reconocida “granja de trols”, una organización con sede en San Petersburgo que promueve posturas pro rusas a través de cuentas falsas, de acuerdo con dos personas con conocimiento de la investigación y a quien se les otorgó el anonimato debido a que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre los detalles de la pesquisa.



En total, las cuentas adquirieron unos 3.000 anuncios entre junio de 2015 y mayo de 2017. Aunque la publicidad no hacía referencia directa a las elecciones, a un candidato o a las votaciones, permitieron que se amplificaran “mensajes de división” a través de la plataforma de redes sociales, indicó el jefe de seguridad de la compañía, Alex Stamos, a través de un comunicado.



Facebook entregó sus hallazgos a las autoridades federales que investigan la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



El fiscal especial Robert Mueller está a cargo de supervisar la pesquisa sobre la injerencia rusa en los comicios y cualquier posible coordinación con allegados del presidente Donald Trump.



El senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la comisión de inteligencia del Senado, indicó que Facebook presentó su informe ante el panel el miércoles, pero que aún quiere saber más.



“Tengo muchas más preguntas para Facebook y tengo muchas preguntas para Twitter”, declaró Warner, quien resaltó que “Twitter nos visitará”. No dijo cuándo podría realizarse el encuentro con los representantes de Twitter y solo comentó que “pronto”.