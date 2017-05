Salvan a joven que trató de suicidarse por Facebook Live

ATLANTA, EU. (AP)

Una jovencita de 15 años que trató de suicidarse en Georgia fue rescatada por policías que vieron el video en vivo por Facebook Live.



El caso parece respaldar el argumento del director general de Facebook Mark Zuckerberg de que ese tipo de contenidos a veces puede ser visto por amigos y familiares, quienes pueden llegar a tiempo para rescatar a la persona.



La chica había ingerido pastillas y se había cubierto la cabeza con una bolsa de plástico el 2 de mayo, en un intento por suicidarse por sofocación, informó la policía del condado Bibb. Un agente la halló inconsciente pero con pulso y se cree que se recuperará.



En abril, Facebook fue alertado sobre otro suicidio en curso y la empresa tomó la decisión de dejar que la transmisión siguiera, declaró Zuckerberg en una teleconferencia el miércoles.



Esa decisión le permitió a la policía "usar esa transmisión en vivo para comunicarse con esa persona y salvarle la vida... Es decir, que lo que estamos tratando de hacer no es simplemente borrar ese contenido, sino ayudar a la gente cuando lo necesite".



Kevin Briggs, un expolicía de caminos de California, narró las muchas veces que estuvo dialogando con gente colgada del Puente Golden Gate a punto de saltar al agua.



"Lo que pasa con estos muchachos es que son tan impulsivos que no ven hacia el futuro, no ven forma de salir de sus circunstancias actuales", expresó Briggs.



Más de 1.400 personas se han suicidado saltando del Golden Gate desde que el famoso puente fue tendido en California en 1937, pero muchas otras han sido rescatadas gracias a la labor oportuna de policías como Briggs.



En Georgia, un espectador que vio las imágenes de la joven suicidándose llamó a la línea de emergencias 911.



Solo las amistades de la chica podían ver el video debido a las condiciones de privacidad que tenía su cuenta de Facebook, pero una jefa policial, Linda Howard, tenía un sobrino que era amigo de ella en Facebook.



Howard llamó inmediatamente a su sobrino, quien vio el video y le confirmó a su tía que no se trataba de una farsa.



"Era algo de suma gravedad y teníamos que acudir de inmediato", recordó la jefa policial.



La policía llamó a la escuela de la joven y obtuvo tres direcciones posibles. Los agentes acudieron a toda prisa a los tres domicilios y efectivamente, en uno de ellos estaba la chica, inconsciente, en la bañera.



"Estoy simplemente complacida de que podemos devolverla a su familia", expresó Howard.



Andrea Saul, vocera de Facebook, dijo que no podía dar detalles de este caso en particular por razones de privacidad, pero reveló que en marzo la empresa había lanzado una serie de iniciativas para ayudar a gente que trata de suicidarse transmitiendo las imágenes en vivo por internet.