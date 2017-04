Evita altos gastos de celular al viajar al extranjero

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando se realizan viajes al extranjero, el consumo de llamadas, mensajes y MB a través del teléfono móvil se incrementan, por lo que es necesario prever esta y otras situaciones.



Un turista que vacacionaba en un crucero se conectaba al WiFi del barco, sin embargo, al desembarcar olvidó desactivar su conexión de datos con lo que las aplicaciones y actualizaciones fueron cargadas a su cuenta que llegó de 16 mil pesos.



Otro caso es el de una persona que vacacionaba en Madrid, España; le robaron el celular y no lo reportó, siendo su sorpresa que la factura mensual que recibió fue por 100 mil pesos.



Concanaco-Servytur estima que este año entre cuatro y cinco millones de mexicanos vacacionarán fuera de México, por lo que Marcos Linares, subdirector de Mercadotecnia de Telcel, recomienda que los usuarios se asesoren sobre las opciones de paquetes de viajero internacional para evitar cargos adicionales involuntarios.



Entre las recomendaciones que hace Linares a los viajeros están:

Antes de salir de viaje verifica la cobertura y compatibilidad de tu equipo en el país al que viajarás.



Descarga alguna aplicación para conocer el consumo de internet y así tener control sobre los megabytes utilizados.



Para dudas y contrataciones o reportes sobre la línea, comunícate con tu operador.



Actualiza el sistema operativo y todas las aplicaciones del teléfono antes de salir de vacaciones, o bien, configura el teléfono para impedir la actualización automática de las apps.



Si tienes pensado escuchar música o ver películas durante el trayecto, descárgalas previamente en la memoria interna o externa del equipo celular o súbelas a servicios de almacenamiento en la nube.



Recuerda que las aplicaciones que más consumen datos son las de video, video en streaming, llamadas por Internet y las redes sociales que incluyen imagen, video y audio.



Cuando ya se estés en el destino turístico, es importante estar consciente que muchas veces no habrá oportunidad en todo el día para cargar la batería del teléfono, por lo que sugiere llevar una de respaldo, y no olvidar verificar que la red de voltaje del país que se visite sea compatible con el equipo.