CDMX lanza app en apoyo a migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Gobierno de la Ciudad de México tiene lista la aplicación CDMX Contigo para dispositivos móviles a través de la cual seLa aplicación será presentada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera , este viernes en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en donde se realizará una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario detalló que la aplicación desarrollada hasta el momento para dispositivos con sistema Android permitirá a los connacionales emitir una alerta en caso de ser detenidos, a fin de que autoridades mexicanas se enteren y puedan brindarles apoyo.si tuvieras una emergencia, con ese botón se activa la alerta a todas esas personas que tú tienes ya inscritas, digamos, en tu teléfono, pero al mismo tiempo Locatel Ciudad de México será avisada. Al ser avisado Locatel, éste hará contacto con el Consulado más cercano de donde se haya desprendido esa alerta”, explicó. Miguel Ángel Mancera indicó que al momento de hacer la descarga será necesario que los connacionales hagan un registro, el cual“Nosotros vamos a darlo dentro del propio servicio que tiene Locatel. No vamos a cobrar absolutamente nada. Es una aplicación de descarga gratuita, es una aportación que estamos haciendo nosotros en esta tarea de apoyo a los migrantes”, destacó.El jefe de Gobierno comentó que en la reunión de la Conago que se realiza este viernes en Estados Unidos asistirán gobernadores y representantes de los estados de la República.Además, como parte de su agenda, se tiene programada una reunión con el gobernador de California, Jerry Brown.Dijo que además de presentar la aplicación CDMX Contigo, se buscará concretar una sola red de apoyo a través de las casas de atención a migrantes con que cuentan los estados de la República en Estados Unidos.“Vamos a ver la propuesta y uno de los temas centrales es que nos unifiquemos con todas las casas que están allá. Hay casas de varios estados, pero no estamos en este momento sincronizados, no estamos armonizados.Entonces, lo fundamental es que podamos estar todos armonizados en esta aplicación, de hecho ya tenemos nosotros la base de datos de todas las casas y entonces ya están en interacción”, agregó.