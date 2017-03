¿La CIA escucha tus conversaciones? Probablemente no

NUEVA YORK, EU.(AP)

Si usas aplicaciones como WhatsApp o Signal o tienes computadoras y un smart TV, ¿debes preocuparte de que la CIA esté escuchando tus conversaciones?



En términos generales, no. Podría hacerlo, pero lo más probable es que usted no tenga que alarmarse.



Las revelaciones de WikiLeaks sobre las herramientas a disposición de la CIA para espiar computadoras, teléfonos celulares e incluso smart TVs podrían inquietar a la gente que se conecta a la internet.



Los documentos de WikiLeaks mencionan que la CIA ha tratado de escuchar conversaciones a través de los televisores y de burlar sin llegar a hacerlo las medidas de seguridad de las aplicaciones para mensajes.



Para la gente alarmada por las constantes revelaciones sobre las actividades de los hackers, el espionaje del gobierno y los temores de que las medidas de seguridad no sean suficientes no son ninguna sorpresa.



"Estas últimas filtraciones me preocupan, pero a esta altura ya acepté los riesgos asociados con la tecnología moderna", expresó Andrew Marshello, operador de cajas de resonancia de Queens, Nueva York, en un correo electrónico.



"Dado que la tecnología está tan integrada a nuestra sociedad, no es fácil hacer a un lado todos los aparatos y las aplicaciones de mensajes sin sacrificar parte de tu vida social".



Si bien le "inquietan" las implicaciones del espionaje del gobierno, Marshello dice que no va a dejar de usar su iPhone ni las aplicaciones de mensajes.



Pero no tiene un smart TV ni piensa conseguir uno y desenchufa el micrófono de su computadora y cubre la cámara cuando no está usando su PC.



Hay mucha gente como él. El año pasado el director ejecutivo de Facebook Markk Zuckerberg fue fotografiado con la cámara y el micrófono de su laptop cubiertos por una cinta. Algunos dijeron que era un paranoico, otros que era inteligente.



POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE



"Lo que la gente debería preguntarse es si esto es compartido con la policía", afirmó Scott Vernick, socio del bufete de abogados Fox Rothschild, especializado en la seguridad y la privacidad de la información. En otras palabras, si la CIA pone estas técnicas a disposición del FBI y de otros organismos policiales.



Ed Mierzwinski, director de programas para el consumidor de la organización de defensa del consumidor PIRG, dijo que las últimas novedades deberían alertar a la gente acerca de lo vulnerables que son los aparatos conectados a la internet.



"No deberías preocuparte demasiado de que la CIA te esté hackeando si no has hecho nada ilegal", señaló. "Pero esto debería ser una señal de alarma para la gente común".



Mierzwinski recomienda cambiar las contraseñas de todos los aparatos con la misma frecuencia con que se cambian las de las computadoras.



CANSADO SE PREOCUPARSE



"A esta altura estoy tan acostumbrado a leer cosas sobre las cuentas que son hackeadas que es algo que uno debe esperar", manifestó Matt Holden, coordinador de redes sociales de Dallas, Texas, en un correo electrónico.



Dice que le inquieta el acceso a su información personal, como cuentas bancarias y el número de su seguro social, pero no tanto el que puedan ver sus mensajes.



"Si no tengo nada que ocultar, no me preocupa si el gobierno me está observando", señaló.



En una encuesta de Pew realizada a mediados del año pasado y difundida en enero, el 46% de los que respondieron opinó que el gobierno debería tener acceso a las comunicaciones codificadas cuando está investigando delitos.



Solo el 44% dijo que las empresas tecnológicas deberían usar herramientas imposibles de penetrar por las autoridades.



Si los documentos de la CIA filtrados son ciertos, indicarían que no hay conversación digital, foto o información de la vida de uno compartida en la internet que pueda ser protegida.



Otra realidad: a mucha gente esto tal vez no le interese demasiado.

"La gente está cansada de todo esto", dijo Eva Velásquez, presidenta del Identity Theft Resource Center, que ofrece ayuda cuando hay robos de identidad, quien considera poco plausible que se estos abusos hagan que la gente deje de usar sus teléfonos de usos múltiples. "A la gente le encantan esos juguetes", indicó.



EN TODO CASO, LA CIA NO ES LA UNICA PREOCUPACION



"No sé cuál es el papel de la CIA, pero sabemos que todo lo que tenga un chip que está conectado a la internet es vulnerable", afirmó el analista de seguridad de Gartner Avivah Litan.



Un ataque de octubre del año pasado que afectó los portales de Amazon y Netflix, por ejemplo, se originó en aparatos conectados a la internet como videocámaras.



"Básicamente, la internet es vulnerable y la gente no piensa en la seguridad", sostuvo Litan. Todo aquel que piense que pueden estar espiándolo "debería pensarlo dos veces cuando ve un auto o una cámara conectados".