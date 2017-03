5 personajes de videojuegos que empoderan a la mujer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hoy es un día muy especial porque no sólo entramos a un tema poco recurrente entre mujeres, sino también porque hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Es por eso que queremos recordar a aquellas mujeres que nos han dejado marca y aquellas que nos han inspirado a ser lo que somos y a ser cada día mejor.



Aunque ahora en día cada mujer tenga un ídolo o una heroína, hay otras, incluyéndome, que admira a un personaje de un libro, de un videojuego o de una película.



Y es que, aunque no tengan carne y hueso, eso no quiere decir que sean personajes de admirar.



Personajes de videojuegos hay muchos, así como historias, pero no hay universo más vasto y admirable que el Blizzard.



Y por eso recordamos a aquellos personajes femeninos que, aunque no necesariamente sean heroínas, tienen cualidades qué admirar, talentos que nos encantaría tener, e historias dignas de conocer.



Diablo 3



Leah



Leah era hija de una bruja con una mente maligna, pero también era hija de algo aún peor. Ella no tenía ni idea de dónde venía, ni del poder que guardaba y aún así tuvo que lidiar toda la vida como un bicho raro, y con insultos e ignorancia de aquellos que la rodeaban.



Al pasar el tiempo y con la ayuda de alguien muy especial para ella, su tío Deckard, se refugió en libros y conocimientos, así como en aventuras y nuevas experiencias.



Venía de un mal lugar, de malos padres, de malas influencias, pero eso no le quitó su deseo por hacer el bien, por ayudar a los demás y por superarse a sí misma. Leah nos enseña que no importa del lugar de donde vengamos, siempre podemos ser lo que queremos.



World of Warcraft



Tyrande Whisperwind



Una de las heroínas más antiguas dentro de lo que hoy conocemos como Azeroth es Tyrande, Alta sacerdotisa de Elune, Lider de las centinelas (grupo de elfas nocturnas).



Tyrande ha marcado nuestras vidas como una gran guerrera, aunque ella no se viera de esta manera, siempre luchando por los suyos convirtiéndose en un modelo a seguir que nos inspira a luchar por lo que queremos, por nosotras mismas y por los demás.



Overwatch



D.Va



Hana Song, o mejor conocida como D.Va es una gamer de Corea del Sur de 19 años. Viene de un país increíblemente machista y actualmente es el símbolo de las mujeres gamers en tal país. A pesar de su corta edad y género, tiene una personalidad energizante y competitiva.



No sé si sea lo gamer o lo mujer en ella, pero definitivamente hablamos de 2 conceptos que, incluso ahora, no se juntan muy seguido… o al menos eso es lo que se cree.



La verdad es que no tienes que ser hombre para ser gamer. Y no tienes que ser hombre para ser un buen gamer. Y eso no lo ha demostrado sólo D.Va, sino también cientos de mujeres que pueden darle una paliza a cualquier hombre en juegos como Overwatch o en los e-sports.



Mercy



Mercy o para los cuates Angela, es una médica de campo suiza y sanadora sin igual. Para la mayoría es un ángel de la guarda, pero va más allá del estereotipo de una sexy rubia.



No tienes que agarrar un arma para ayudar. No tienes que recurrir a la violencia para ganar. Mercy es el estereotipo perfecto de un healer y, para muchos, de una mujer.



Porque a pesar de que cuida de los suyos, los protege y los nutre, está dispuesta a luchar por lo suyo, a proteger lo que quiere y no a cuesta de los demás, sino de sí misma. Nadie tiene que luchar por ella, ella solita lo hace por sí misma, y aunque los números no le favorecen, la verdad es que tiene mucho qué dar.



Mucho se dice que las mujeres pueden ser iguales que los hombres, pero la verdad es que no lo somos y jamás lo seremos. Tenemos la misma capacidad y también somos seres humanos, pero lo que nos distingue de ellos, hay que valorar, apreciar y aprovechar.



Sombra



A pesar de ser sólo un personaje dentro de los videojuegos, Sombra se ha convertido en un ícono. Sin necesitar del uso de armas de fuego, este personaje siempre se ha enfocado en usar su inteligencia ya que cree que mientras más información se tenga, más poderosa es ella.



Sin alguien que la guiara desde pequeña, Sombra ha sabido sobrevivir gracias a su gran habilidad con las computadoras y su increíble inteligencia, incluso ha llegado a modificar su cuerpo para que sea un instrumento más a la hora de hackearlo todo y a todos… lo que nos hace pensar que Sombra sabe lo que hace, sabe lo que quiere y está dispuesta a todo para conseguirlo.