5 cosas que buscamos en un celular ideal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las mujeres actualmente somos multitask, por lo que necesitas un móvil que se adapte a todas nuestras necesidades.



Es por ello que aquí te dejamos algo de lo que buscamos en un smartphone y qué teléfono cumple con estas características.



Sin duda, los nuevos Moto G5 y Moto G5 Plus, la quinta generación de la familia Moto G, cumple una vez más con todas nuestras expectativas, pues ahora nos da un diseño metálico en aluminio y un nuevo aspecto verdaderamente sorprendente.



Con la nueva familia Moto G5, no tienes por qué sacrificar estilo, desempeño o precio, pues el Moto G5 es el primer modelo de la familia con diseño metálico sumamente atractivo y con características premium, tanto dentro como por fuera.



Actualmente se encuentra disponible en gris obscuro y dorado, se trata de un diseño de aluminio con líneas elegante.



Sin contar que tiene una batería de 2800 mAh, suficiente para todo un día, puedes disfrutar de todas tus actividades de la mañana a la noche, sin necesidad de recarga.



Y cuando llegue el momento de cargarla, no será necesario que aminores la marcha.



El cargador rápido de 10 W brinda a tu Moto G5 horas de potencia en apenas minutos de carga.



Y hablando de velocidad, el potente procesador octa-core de 1.4 GHz Qualcomm Snapdragon 430 y sus 2 GB de memoria RAM te permiten acceder a fotos, aplicaciones y todo lo que necesites, sin molestas interrupciones ni retrasos..



Además, hace que bloquear tu teléfono para mantener protegida toda tu información o desbloquearlo para acceder a tus aplicaciones preferidas sea más fácil que nunca con un simple toque en el lector de huellas dactilares.



¿Quieres capturar las mejores fotos para tus redes sociales? El Moto G5 viene con una cámara de 13 MP y funcionalidades como enfoque automático por detección de fase (PDAF), lo que posibilita un enfoque más rápido y fotos más nítidas.



Y para que puedas guardar todos tus recuerdos, integra una memoria interna de 32 GB, expansible hasta 128 GB extra.



El Moto G5 es un teléfono capaz de seguirte el ritmo, pues cuenta con una pantalla más inteligente ya que ha sumado nuevas experiencias, como la “navegación con un botón”, que te permite desplazarte rápidamente entre distintas pantallas utilizando el lector de huellas digitales.



Bloquear y desbloquear el teléfono no es todo lo que puedes hacer con el lector, ya que la nueva experiencia de software sirve para reemplazar los botones “Inicio”, “Atrás” y “Apps Recientes” en Android. Ya sin estos botones debajo, ofrece 15% más de espacio en pantalla para todo lo demás.



Pero eso no es todo, pues su disponibilidad y precio no tiene competencia ya que estará disponible en México de hoy con precios sumamente accesibles.