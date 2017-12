Cómo pedir en Facebook tu vídeo resumen de 2017

(Tomada de la Red)

Facebook vuelve a ser la primera en adelantarse al resto con su tradicional vídeo resumen. Y es que 12 meses, 48 semanas, 365 días dan para muchas cosas en la Red.



Dan para conocer a mucha gente, pelearte y dejar de seguir a otras, subir cosas interesantes, leer cosas interesantes, bloquear a un montón de trols, visitar sitios y dejar constancia de ello, jugar a juegos, apoyar campañas, expresar tu ánimo, compartir tus bajones, celebrar un montón de cumpleaños… Muchas cosas que redes como Facebook recogen cada día en tu vida entre las que se cuentan los mejores momentos vividos desde enero a diciembre o las nuevas amistades.



¿No sería genial tenerlos todos reunidos sin tener que bucear en todos los post de tu cuenta? Pues es posible, ya que Facebook brinda esta opción mediante la función ‘Tu resumen del año’, que se encarga de revisar todo lo que ha pasado en tu Facebook durante el año -momentos, fotos, viajes, amigos- y mostrártelo en forma de vídeo recuerdo de esos momentos.



Un video que en estas próximas semanas seguro que van a invadir el muro de millones de usuarios y que vas a ver en los muros de la mayoría de tus contactos.



Solicitar Vídeo



En sí, el resumen del año es un vídeo personalizado con el que puedes destacar y compartir los momentos más significativos de este año, pudiendo incluir fotos y publicaciones que has compartido o en las que se te ha etiquetado.



Si quieres tener el tuyo propio es tan sencillo como entrar aquí y comprobar si ya está hecho https://www.facebook.com/yearinreview ¿No sale nada salvo el mensaje de que 'aún no está listo'? Pues toca esperar, porque a diferencia de en otras ocasiones, este año la red social ha decidido no incluir el botón para solicitarlo.

Con información de AS.COM