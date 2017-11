Cuando el iPhone X tiene mejor resolución que tus ojos

(GH)

Guillaume Ruchon (@guiruch) publicó una foto (capturada desde un iPhone 8 Plus) donde se aprecia hasta el más mínimo detalle.La fotografía capta una sala y varios objetos, y se ve una claridad impresionante.El joven originario de París dijo que la fotografía fue tomada con un iPhone 8 plus, que no usó Photoshop, sólo la aplicación Vsco y luego acercó la cámara y tomó la foto.El iPhone 8 Plus tiene una cámara dual de 12 MP con gran angular y teleobjetivo, igual que su antecesor, pero con una nueva iluminación de la función retrato que tiene cinco diferentes tipos de luces: Luz natural, luz de estudio fotográfico, luz al contorno, luz reflectora, y reflector blanco y negro informa el HuffPost El nuevo dispositivo de Apple cuenta con una nueva pantalla de 5.8 pulgadas; ahora incorpora un método de reconocimiento facial, llamado Face ID, que facilita el acceso al dispositivo a través de una cámara de infrarrojos que convierte el rostro del usuario en una contraseña personal.Se estima que este nuevo teléfono generará importantes ganancias para la firma de la manzana al proyectar ingresos entre 84 mil y 87 mil millones de dólares el primer trimestre de su ejercicio de 2018, una estimación que, de cumplirse, superaría ampliamente los 78 mil 351 millones del mismo periodo de 2017, según información de EFE.