Versión falsa de WhatsApp tiene más de un millón de descargas

(Agencias)

Debido al ritmo con el que Google Play, la tienda de apps oficial de Google, detecta aplicaciones móviles fraudulentas, es que los cibercriminales aprovechan este tipo de oportunidades para realizar versiones no oficiales de app populares con la finalidad de robar datos sensibles de los usuarios.



Este es el caso de WhatsApp, la app de mensajería instantánea más utilizada. De acuerdo con el portal "The Hacker News", más de un millón de usuarios descargaron "Update WhatsApp Messenger", una versión falsa de WhatsApp para Android.



Aparentemente, "Update WhatsApp Messenger" solamente solicitaba permiso para acceder a la red móvil, sin embargo, además de contar con una gran cantidad de publicidad, la verdadera intención de sus creadores era que el usuario descargara otro APK que básicamente permitía instalar aplicaciones sin necesidad de utilizar Google Play.



Además de usar el nombre de la app, la falsificación incluía las mismas capturas de pantalla que la original y hasta el nombre del desarrollador oficial "WhatsApp Inc."



Para conseguirlo, los creadores insertaron un carácter invisible entre ambas palabras.



Después de haber sido detectado el problema, Google eliminó esta versión apócrifa de la app.