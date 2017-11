Amazon lanza Fire TV Stick Basic Edition

(Agencias)

La compañía Amazon anunció la disponibilidad del Fire TV Stick Basic Edition en todo el mundo, un reproductor multimedia en "streaming" para acceder a películas, programas de televisión, aplicaciones y juegos.



De acuerdo con el portal "The Verge", los idiomas predeterminados que incluye el gadget son español, portugués de Brasil, francés, italiano, alemán o inglés. El dispositivo tiene un precio de 49.99 dólares y está disponible en amazon.



"Desde hoy, el Fire TV Stick Basic Edition está disponible para clientes en todo el mundo", indicó Jorrit Van der Meulen, vicepresidente de Amazon Devices en EU. "El año pasado hicimos que Amazon Prime Video pudiera ser accesible a escala global, con este dispositivo se facilita el acceso a contenido en 'streaming' de servicios como Prime Video".



El catálogo de aplicaciones disponibles es de más de 5 mil, siendo muchas de ellas gratuitas en la tienda de Amazon.

El reproductor proporciona acceso a contenidos de forma ilimitada como "The Grand Tour", "The Tick", "American Gods" o "The Man in the High Castle", así como a otras series galardonadas como "Transparent" y "Mozart in the Jungle".



El dispositivo se conecta al puerto HDMI del televisor, y es suficiente con conectarlo a una red wifi para que comience a retransmitir. Funciona de forma muy similar a Chromecast de Google.



De igual forma, el dispositivo posee un procesador de cuatro núcleos y 1 GB de almacenamiento, así como 8 GB de almacenamiento para aplicaciones y juegos.