¡Plutón podría volver a ser un planeta!

(Tomada de la Red)

¿Recuerdas que en 2015, la misión de la NASA New Horizon sobrevoló el planeta enano Plutón?



En ese momentos los científicos pensaban que ya habían descifrado a ese planeta. Pero las imágenes, acompañadas de los datos que obtuvieron de la misión, les hicieron perder la cabeza.



Desde 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional actualizó su clasificación de la palabra planeta ha habido un gran debate en el publico y la comunidad científica, sobre el destino de los planetas enanos.



La UAI dice que un planeta tiene que ser un cuerpo que orbita a un sol lo suficientemente masivo para ser redondo y que tenga una órbita limpia – es decir que nada este entre su camino al rodar al sol.



Pero ahora, un nuevo reporte pretende lograr un cambio radical cuando se trata de clasificación planetaria. Publicado en el diario Lunar and Planetary Science, declara que un planeta es un cuerpo redondo que nunca ha pasado por una fusión nuclear y que tiene menos masa que una estrella. Siempre y cuando un mundo sea redondeado por su propia gravedad, entonces es un planeta.



Lo que quiere decir que en éste escenario, la Luna es ahora un planeta. El pequeño Encelado y el gigante Titán son ahora planetas (ambos satélites de Saturno). Plutón es un planeta de nuevo, pero también lo es Caronte. Ceres gana su estado de nuevo, aunque la mayoría de los otros asteroides no lo hacen. Y otros 95 objetos celestes serían nombrados planetas también.



Debemos aclarar – para no crear confusión innecesaria – que Plutón no es un planeta otra vez (al menos aún no). Solo se trata de una propuesta que será puesta a consideración. La UAI tendría que aceptar la definición antes de que se vuelva oficial.