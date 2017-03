Descubren por qué es tan difícil atacar la internet oscura

(Tomada de la Red)

La red oscura o darknet es un conjunto de tecnologías y redes superpuestas especialmente ideado para preservar el anonimato de sus usuarios. Para ello, estos quizá tengan que conectarse a un servidor privado o cumplir determinados requisitos, como instalar un software específico. El resultado es que los buscadores tradicionales no suelen rastrear sus contenidos –en esencia, estos resultan invisibles para quienes no forman parte de la citada red– y el origen y destino de los datos permanece oculto. La darknet se ha utilizado en ocasiones para llevar a cabo operaciones ilícitas, como la venta de drogas o armas, y aunque a menudo sufre ciberataques, resulta prácticamente impenetrable.



Ahora, un equipo de investigadores ha averiguado que la darknet es capaz de autoprotegerse y corregir por sí sola y de forma espontánea esas agresiones. En un estudio publicado en la revista Physical Review E, Manlio De Domenico y Alex Arenas, del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, señalan que ello se debe a su peculiar topología, más descentralizada que la del resto de internet.



Para constatar la capacidad de adaptación de la darkweb, los autores del ensayo construyeron un modelo que explica como se transmite en ella la información. Así, determinaron que esta utiliza una distribución no homogénea de conexiones y se va encriptando en distintas capas. De Domenico y Arenas simularon tres tipos de ataques: dirigidos contra un nodo concreto; contra varios de forma aleatoria; y otros pensados para provocar una cascada de fallos y propagarse por la red. Los resultados de su ensayo muestran que para ocasionar perturbaciones en la red oscura es preciso atacar cuatro veces más sus nodos que los del resto de internet y que esta permite corregir con mayor facilidad los ataques en cascada.