Esta podría ser la prueba sustancial del 'principio holográfico

Hace unos días, un equipo internacional de físicos, astrofísicos y matemáticos anunció que había encontrado lo que creen que es la primera "evidencia sustancial" que apoya la idea del llamado 'principio holográfico'. ¿De qué se trata y por qué es importante? ¿Quiere decir que el universo es un inmenso holograma?El 'principio holográfico' es una conjetura acerca de las teorías de la gravedad cuántica propuesta en 1993 por Gerard 't Hooft.La idea postula que todo lo que conocemos y percibimos como tridimensional puede explicarse como un complejo holograma contenido en solo dos dimensiones. Un universo holográfico sería un sistema en donde toda la información que genera nuestra realidad en 3D estaría contenida en sus límites en una superficie de dos dimensiones.No. Aunque es fácil caer en la idea de que vivimos en una especie de un holograma gigante o incluso una simulación al estilo Matrix, no es exactamente eso lo que sostienen los científicos. De hecho, Niayesh Afshordi, uno de los autores del estudio, ha puntualizado al portal Gizmodo que en el universo de hoy en día "existen indudablemente tres dimensiones"."Yo diría que no vivimos en un holograma, pero podríamos "haber salido de un holograma", explica el científico.Después de todo, el estudio tiene la intención de describir el universo primitivo, y el 'principio holográfico' parece que podría dar muchas respuestas.El objetivo de los físicos era tratar de entender el Big Bang, cómo era el universo primitivo y cómo terminó siendo como es hoy.Lo que han descubierto es, más bien, que se puede describir el comportamiento del universo primitivo utilizando la teoría que desecha una de las dimensiones espaciales. O, en otras palabras, que se puede recrear datos físicos reales recolectados en nuestro universo usando el modelo holográfico 2D.Sí que lo es.El problema de fondo es que la teoría general de la relatividad de Einstein, que explica cómo funcionan las cosas en el Universo a gran escala, no encaja muy bien con la teoría de cómo funcionan las cosas pequeñas, la mecánica cuántica.Por eso es especialmente ineficaz cuando se intenta describir el universo primitivo, donde toda la masa y la energía estaban comprimidas en un pequeño espacio.Los científicos llevan décadas trabajando para poder reconciliar estas dos teorías, y algunos estiman que el concepto de un universo holográfico tiene el potencial de hacerlo, según explica Kostas Skenderis, profesor de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Southampton (Reino Unido) y coautor de la investigación.De acuerdo con los investigadores, este estudio podría ayudar a abrir el camino a la comprensión del universo en su etapa temprana y a explicar cómo surgieron el espacio y el tiempo, publicó el portal RT.