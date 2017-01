¿Qué es la psoriasis?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De acuerdo con información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos,La mayoría de las personas con psoriasis presentan parches gruesos de color plateado-blanco con piel roja y escamosa, llamados escamas.Expertos aseguran que la enfermedad ataca a las personas principalmente entre los 15 y los 35 años, no es contagiosa, es decir que no se transmite a otras personas.La teoría médica explica que la psoriasis parece transmitirse de padres a hijos. Los proveedores de atención médica piensan que puede ser un trastorno autoinmunitario. Esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error e inflama o destruye tejido corporal sano."Las células cutáneas normales crecen en lo profundo de la piel y suben hasta la superficie aproximadamente una vez al mes. Cuando una persona tiene psoriasis, este proceso ocurre en 2 semanas en lugar de 3 a 4 semanas. Esto resulta en la acumulación de células muertas en la superficie de la piel, formando los parches de escamas", explica Medline Plus.Algo característico de la enfermedad es que puede desaparecer y tiempo después reactivarse. Esta enfermedad, provoca en la piel comezón, resequedad, además de que se ve levantada y gruesa.La noche del jueves Kim Kardashian dio a conocer la noticia de la enfermedad que enfrenta a través de la redes sociales.El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y prevenir una infección.lociones, ungüentos, cremas y champús para la piel.pastillas o inyecciones que afectan la respuesta inmunitaria del cuerpo, no simplemente la piel.en la cual se utiliza luz ultravioleta para tratar la psoriasis.- Con información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.