SeeColors, la App que revela tu nivel de daltonismo

La Prueba C, desarrollada por la Profesora Wenzel, es una prueba de diagnóstico digital que usa el concepto de filtros de colores y modelado matemático para diagnosticar los niveles de daltonismoEn el mundo cerca de 300 millones de personas sufren de daltonismo. Aproximadamente 8% de población masculina y cerca de 1% de las mujeres sufren de esta condición.Por ello Samsung desarrolló SeeColors, una aplicación disponible para celulares y televisores, los usuarios pueden inicialmente identificar el tipo y el nivel de su daltonismo; seguido, la app permite calibrar la pantalla del televisor basado en sus resultados de diagnóstico personal.En ese sentido, la compañía se unió a la profesora Klara Wenzel, quien encabeza el Departamento de Mecatrónica, Óptica e Ingeniería Mecánica e Informática en la Universidad Tecnológica y Económica de Budapest, para adoptar ‘la Colorlite Test’ (Prueba de Visión Cromática) o C-Test (Prueba C), para pantallas de televisión y dispositivos móviles.La Prueba C, desarrollada por la Profesora Wenzel, es una prueba de diagnóstico digital que usa el concepto de filtros de colores y modelado matemático para diagnosticar los niveles de daltonismo.La Prueba C, a través de la aplicación SeeColors, ha resultado en una solución sencilla que da a todas las personas la oportunidad de ver el mundo a todo color, indica Informe21 Los usuarios también pueden realizar el diagnóstico a través del Smartphone a través de la aplicación en Samsung Galaxy de la gama S del 6 al 8 plus. Una vez que los usuarios conecten su Smartphone a su televisor, él se ajustará automáticamente la configuración de colores basado en el diagnóstico del usuario.