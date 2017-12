La NASA creó ruedas que no se ponchan

(Tomada de la Red)

El uso de la rueda ha sido indispensable en la vida del ser humano y en el desarrollo de las tecnologías. Basta con voltear alrededor para percatarse que está presente en casi toso los objetos.Pues ahora la NASA la reinventó para que no se ponche y no de desgaste, de esta forma podrá funcionar para sus vehículos y robots que manda a exploraciones espaciales. La nueva rueda está hecha del material más elástico del mundo: titanio con memoria de forma, una aleaciín de níquel y titanio.Tiene una capacidad de agarre y tracción similar a la de un neumático tradicional, sólo que no se hunde en terrenos arenosos. Está diseñada para adaptarse a distintos tipos de pisos, indica Muy Interesante De acuerdo con la NASA, se está considerando usar una forma avanzada de ruedas de resortes para las siguientes misiones a Marte; sin embargo, las pruebas que se han hecho en la Tierra –en una simulación de Marte– no han tenido el resultado esperado, pues se han deformado.Es claro que las aleaciones diferentes también podrían usarse para dar distintas propiedades a las ruedas. A continuación verás un video que demuestra cómo funciona la rueda.