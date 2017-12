Ed Sheeran es el músico más escuchado en Spotify en 2017

(Tomada de la Red)

Las canciones del guitarrista pop han sido reproducidas más que las de cualquier otro músico en lo que va del año, lejos de causar una sorpresa dado que su canción "Shape of You", de su disco "Divide", es la más escuchada en Spotify.Sheeran, de 26 años, se ha catapultado gracias al rápido crecimiento del streaming durante su encumbramiento en la fama, pero este éxito contrasta con el hecho de que la semana pasada quedó fuera de las nominaciones a las principales categorías de los premios Grammy, que se celebrarán el 28 de enero en Nueva York.A pesar del liderazgo de Sheeran, la empresa con sede en Suecia dijo que las tendencias más importantes en 2017 apuntan al hip-hop, cuyas reproducciones subieron 74% respecto a 2016.La estrella del rap Drake es el segundo más escuchado en Spotify este año y su pupilo R&B The Weeknd ocupa el tercer lugar. El también rapero Kendrick Lamar se sitúa en la cuarta casilla.Rihanna fue la intérprete femenina más escuhada en Spotify por tercer año consecutivo, mientras la música latina también alcanzó récord importantes, al duplicar la cifra de éxitos virales, como "Despacito" del puertorriqueño Luis Fonsi. Con información de 180.com.uy