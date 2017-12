YouTube presenta lo mejor del año

(Tomada de la Red)

Como ya es costumbre en esta temporada, la plataforma realizará una nueva retrospectiva para mostrar lo más destacado.



YouTube Rewind reúne la música, las tendencias, los memes y los personajes más importantes del año, presentando a las estrellas de YouTube y las personalidades más importantes de la actualidad, además de los mejores videos basados ??en vistas, participaciones y comentarios.



Pero lo que se destaca este año es la presencia hispana. Por primera vez, 6 de los 10 mejores videos musicales del año presentan a artistas latinos.



El récord del video musical más visto en YouTube, que anteriormente fue mantenido durante casi 5 años por Psy y su tema “Gangnam Style“, cambió de manos -no una sino dos veces- este año.



A estas alturas, no es sorpresa para nadie escuchar que la pegajosa canción “Despacito” de Luis Fonsi ahora se encuentra en primer lugar, con más de 4.4 billones de visitas.



Otros nombres populares que también llegaron a este Top Ten incluyen a Maluma y a Enrique Iglesias.



Los 10 mejores videos musicales incluyen artistas de Puerto Rico, Colombia, España y Cuba, además de Francia, los Estados Unidos y el Reino Unido.







Si hablamos de los videos generales más populares, el tema del YouTube Rewind será “The Shape of 2017“. Este año, el protagonista principal también parece ser la música, donde casi 300 creadores de YouTube, artistas y estrellas virales tuvieron el poder de crear cada escena, en una expresión creativa de los mejores momentos que formaron parte del 2017 .



El video presenta a casi 300 creadores de YouTube, estrellas virales, músicos destacados y celebridades que representan a casi 20 países, y tiene como fondo una recopilacion de algunas de las mejores canciones del año, como Shape of You, Shooting Stars, Humble, Stay, I’m the One, All Star, y, por supuesto -lo adivinaste- también Despacito.



Esta es la lista de las diez canciones más populares en YouTube el 2017:



1.- Luis Fonsi – Despacito



2.- Ed Sheeran – Shape of You



3.- J. Balvin, Willy William – Mi Gente



4.- Maluma – Felices los cuatro



5.- Bruno Mars – That’s What I Like



6.- Chris Jeday – Ahora Dice



7.- El Amante – Nicky Jam



8.- Jason Derulo – Swalla



9.- DJ Khaled – I’m the One



10.- Enrique Iglesias – Súbeme la radio