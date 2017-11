Samsung de nuevo ataca a Apple

(Tomada de la Red)

Parecía que ha pasado mucho tiempo desde que Samsung y Apple se la pasaban atacándose mutuamente en videos promocionales sacando a flote los defectos de la competencia y ensalzando sus virtudes. Al parecer la coreana ha retomada dicha estrategia publicitaria ante el lanzamiento del iPhone X.En el más reciente de sus promocionales, hace mofa de las filas hechas por los usuarios en las tiendas para comprar el iPhone. Recordemos que en la más reciente keynote, Apple no atacó a esta empresa, indica Poder PDA Uno de los puntos que resaltan es la poca capacidad de los modelos de 16 GB, que no suelen ofrecerse en gamas altas por los fabricantes, si bien en el más reciente, Apple ya lo descartó tanto en el iPhone 8 como en el modelo premium, pasando a las 64 GB.No podía faltar la alusión a los años que le ha llevado pasar a una pantalla de al menos cinco pulgadas y ni qué decir del diseño, la característica a prueba de agua y no podía faltar la alusión al accesorio para poder cargar y escuchar música al mismo tiempo.Samsung vende la idea de que el Galaxy Note 8 es más avanzado tecnológicamente que al iPhone X, en hardware… por lo que al ffnal el usuario decide cambiar su iPhone por un smartphone de Samsung…solo falta ver qué dirá Apple al respecto.