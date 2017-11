iPhone X también sufrirá de pixeles quemados

(Tomada de la Red)

Una de las ventajas del OLED es su uso multiformato ahorrador de energía y resaltar los tonos negros pero tiene el inconveniente de que con el paso del tiempo y el uso los pixeles se degradan y eso lo sabe Apple, por lo que advierte a los usuarios que con el tiempo aparecerá el fenómeno de los “pixeles quemados” en el iPhone X.La pantalla de 5.8 pulgadas, tiene un desempeño normal, y aunque es Super Retina, el fabricante ha dado a conocer que no se deben asustar de cambios en el color e intensidad en algunos ángulos al usar el iPhone X con esta nueva pantalla, ya que es normal en su funcionamiento y no es un problema. Más importante, indica que en ciertas circunstancias, se quemarán los colores.El iPhone X no es el primer producto que usa una pantalla OLED, ya que el Apple Watch y el Touch Bar de la MacBook lo preceden, pero si es el primero en el iPhone X, indica Poder PDA Apple recomienda usar el modo de autobrillo, acortar el tiempo de bloqueo y descargar la versión más reciente para prolongar la vida de la pantalla OLED así como evitar largos tiempos de ver imágenes estáticas a brillo completo.