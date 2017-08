Bitcóin se divide en dos monedas virtuales

(Tomada de la Red)

La división del bitcóin en dos monedas virtuales revela "un aspecto positivo de control social", así como la escala de la "democracia" en el mercado de las criptodivisas, afirma a RT el comisionado ruso para la protección de los derechos de los empresarios en Internet, Dmitri Marínichev.Este 1 de agosto, el bitcóin se dividió en dos nuevas monedas digitales, llevando a la creación de una criptodivisa totalmente nueva llamada 'bitcóin cash'.La aparición de este nuevo contendiente digital es el resultado de una 'bifurcación' (del inglés 'fork'), proceso en el que una facción de los desarrolladores del bitcóin —apoyados por usuarios y generadores de monedas (los 'mineros')— decidieron crear una versión alterna de la criptodivisa original.Un mundo "exageradamente democrático"Para Marínichev, esta escisión pone de manifiesto que el mundo de las criptomonedas y del dinero electrónico es "exageradamente democrático", porque le permite a la sociedad decidir "uno u otro movimiento, tendencia y la dirección del desarrollo futuro" de la moneda.En opinión de Marínichev, la división de la criptomoneda "debe ser vista como un aspecto positivo de control social" y un muy buen ejemplo de "cómo la sociedad puede autorregularse".Moneda regulada por la sociedadAsí, añade, ahora cualquier persona puede crear una versión del bitcóin y tratar de hacerla popular.El valor de esta moneda, el tipo de cambio y el número de participantes en el proceso dependerán del nivel de confianza del púbico, detalla el experto.Por otro lado, Marínichev no comparte las iniciativas de la creación de criptomonedas nacionales, porque —afirma— la idea de la moneda digital es que es regulada por la sociedad en lugar de por el Estado."La idea de las cadenas de bloques y las criptomonedas es que son regidas por la propia sociedad, sin la intervención de terceros", explica.• Tras la escisión, el bitcóin cash alcanzó un pico de 700 dólares por unidad a las pocas horas de estar en el mercado, y su capitalización se elevó al tercer lugar de entre todas las monedas electrónicas, según CoinMarketCap.• Todos aquellos que tenían un bitcóin antes de la división tienen ahora, después de la separación, dos monedas, una en cada cadena.• No obstante, a pesar del comportamiento positivo inicial del bitcóin cash, no hay garantías de que mantener las inversiones en una divisa o en ambas sea rentable en el futuro.