Como prevenir la menopausia precoz

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es posible que la menopausia no sea algo en lo que pienses seguido. Claro, como las arrugas y los problemas de vejiga, sucederá eventualmente, ¿pero “por qué preocuparme antes de lo que debería”? Para la mayoría de las mujeres, eso significa hasta los 51 años, la edad promedio de la menopausia.



Pero un desafortunado 1% de la población femenina sufre este cambio antes de los 40.



El término técnico para la menopausia prematura es “insuficiencia ovárica prematura” y se caracteriza por: bochornos, problemas sexuales, para dormir, resequedad vaginal, dolor durante el sexo, desórdenes del suelo pélvico, pérdida de masa ósea y cambios de humor.



Pasar por esto antes a los 50 años no es divertido, pero sufrirlo a los 30s o 20s puede causar un horrible caos en tu cuerpo y espíritu. ¿Y entonces? ¿Es inevitable? Aunque la edad de la menopausia está prácticamente predeterminada por tus genes, hay cosas que puedes hacer para disminuir los síntomas.



Conoce los factores de riesgo



Todas tenemos que pasar por la menopausia en algún punto de nuestras vidas, pero cuándo exactamente está determinado por varios factores, los cuales incluyen predisposición genética, historial familiar, desórdenes de cromosomas, el Síndrome Turner (cuando la mujer nace de un sólo cromosoma X), sobrepeso, obesidad, ser fumadora crónica, haber recibido quimioterapia, enfermedades autoinmunes y epilepsia.



Algunas podemos controlar (sobrepeso, obesidad) y otras no. Consúltalo con tu doctor para crear una estrategia con tus factores de riesgo para mitigar lo que está por venir.



Ejercítate (pero no tanto)



Ejercitarte es una de las cosas que puedes hacer para retrasar la perimenopausia, pues ayuda a regular las hormonas y mantener los niveles de grasa corporal.



Y aunque el ejercicio sea bueno, no siempre es mejor. Existe un vínculo entre el ejercicio intenso y la menopausia temprana, y es que el ejercicio excesivo crea un desequilibrio hormonal que provoca la ovulación irregular.



Deja de fumar



Fumar induce la menopausia temprana, ¡deja de hacerlo! Los químicos en los cigarros aceleran la pérdida del óvulo… y una vez que éste muere, no puede regenerarse.



Evita toxinas ambientales



¿Tu maquillaje, agua embotellada y lunch de microondas son los culpables de tus cambios hormonales? Puede ser.



Se está investigando el vínculo entre la menopausia temprana y los químicos ambientales en maquillaje y contenedores de alimentos que interfieren con la habilidad de tu cuerpo de regular las hormonas. Por si las dudas evita la exposición a estos químicos lo más que puedas.



Checa lo que le metes a tu cuerpo



El alcohol por sí solo no induce la menopausia temprana, pero en exceso incrementa los factores de riesgo. El consumo excesivo de alcohol o cafeína reducen la fertilidad, así que ¡aguas!



Mantén un peso saludable



El estrógeno se acumula en el tejido graso, así que el sobrepeso es la causa principal de exceso de estrógeno, la cual podría provocar insuficiencia ovárica.



Por fortuna, tu peso es un factor de riesgo que puede ser controlable, el chiste es que tengas la voluntad para hacerlo, no sólo por tu apariencia, sino también por tu salud.