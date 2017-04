Conoce las novedades de Whatsapp para 2017

(GH)

A finales de 2016, Whatsapp, la empresa líder internacional en mensajería instantánea logró alcanzar un billón de usuarios activos. La aplicación se encuentra en constante evolución, siempre tratando de atender las peticiones de los usuarios, y formar parte de las tendencias.Esta aplicación de mensajería gratuita se encuentra disponible para Android y otros teléfonos inteligentes. Para su conexión a Internet puede utilizar 4G/3G/2G/EDGE o Wi-Fi.El gran éxito de esta plataforma se debe a la versatilidad que tiene para generar la comunicación y relaciones entre personas o grupos de personas, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otros, a través de mensajes instantáneos donde además de texto puedes compartir al instante fotos, vídeos, documentos, mensajes de voz y realizar y recibir llamadas.¿Cómo instalar Whats App?1.- Da clic en el siguiente enlace, este te llevará a la página donde podrás iniciar la descarga.2.- Abre Whats App, después de aceptar términos y condiciones, continua en la próxima pantalla.3.- Verifica tu número de teléfono.4.- Es posible que WhatsApp detecte una copia de seguridad, te lo hará saber con el mensaje “Copia de seguridad encontrada”, esto restaurara los chats anteriores, si desear realizarlo solo elige la opción “Sí”, de lo contrario, rechaza la opción.5.- El último paso es añadir tu nombre. Podrás modificarlo cuando desees en la opción menú > ajustes y por último en tu nombre de perfil.En su mayoría, todos tus momentos personales son compartidos casi al instante mediante esta aplicación. Ante la preocupación de los usuarios y la interrogante de a donde va a parar toda la información que se comparte a través de esta red social, Whats App desarrollo para sus últimas versiones el cifrado de extremo a extremo. Este tipo de seguridad, protege tus mensajes y llamadas, para que solocon quienes te comunicas puedan leer o escuchar, y que nadie más pueda hacerlo, ni siquiera Whats App.Whatsapp nos trae bastantes novedades este 2017, diversos medios especializados afirman algunas de las nuevas actualizaciones que pronto se sumaran esta red social. Estos son algunos de los cambios.Esta nueva función te permitirá eliminar el mensaje después de haberlo enviado en caso de que te arrepientas, o lo hayas enviado a la persona equivocada; esto solo será posible solo si el receptor aún no lo lee.En esta opción, el emisor podrá editar el mensaje enviado, corregir algún error en el texto o modificarlo por completo. Al igual que la opción anterior, solo será en función de que el receptor no haya leído el mensaje.Esta función solo se podrá aplicar en los grupos de chat de WhatsApp, permitiendo a cada uno de los integrantes ver exactamente donde se encuentra el resto y si realizan algún desplazamiento del lugar. Cada usuario tendrá la opción de activarla o no para preservar su privacidad.Para unos usuarios el estado de pasa desapercibido, mientras que otros lo actualizan constantemente. No para todos los dispositivos móviles resulta tan fácil su manejo, pero la compañía apuesta que esta propuesta de enviar respuestas a los estados de tus contactos estaría muy bien para quienes son más asiduos a la aplicación.Con la misma intención de reforzar el componente social de esta red, se creará una pestaña llamada “status” en la que los usuarios podrán añadir contenidos que deseen compartir a sus contactos, tales como historias, fotos y elementos gráficos.Existe contenido que llega a nuestros dispositivos sin que nosotros lo hayamos solicitado, lo que representa una gran preocupación para todos los usuarios de Internet. Lo que la aplicación intentara será minimizar la llegada de “spam” mediante una opción en la cual se podrá dar aviso a la compañía cuando elusuario reciba este tipo de contenido, así podrá clasificarlos y posteriormente eliminarlos.Esta opción ya se encuentra en pruebas. Permitirá ver el nivel de batería restante del dispositivo cuando esta en sus minimos porcentajes y sin salir de la aplicación.Este conjunto de novedades importantes se irán recibiendo próximamente en cada uno de los sistemas operativos y podrás disfrutar de sus ventajas en el dispositivo de tu preferencia.