Sonda espacial de la NASA se adentra en Cinturón de Kuiper

CAPE CAÑAVERAL, Florida, EU. (AP)

La sonda espacial New Horizons, de la NASA, se encuentra a medio camino entre Plutón y su próxima escala, un cuerpo mucho más pequeño.



New Horizons, que alcanzó el hito esta semana, se dirige a un objeto mucho más distante llamado 2014 MU69.



Al igual que Plutón, el objeto se encuentra en la zona de penumbra conocida como el Cinturón de Kuiper de nuestro sistema solar, pero tiene apenas 1% del tamaño de ese planeta.



MU69 se encuentra casi 1.600 millones de kilómetros (1 billón de millas) más allá de Plutón.



La sonda espacial llegará y se acercará a MU69 el 1 de enero de 2019.



"Ese vuelo de observación impondrá la marca del mundo más distante explorado en la historia de la civilización", dijo el experto Alan Stern, del Instituto de Investigación del Suroeste, en un comunicado.



Como le falta recorrer otros 750 millones de kilómetros (466 millones de millas), New Horizons comenzará esta semana un periodo de hibernación de cinco meses.



La nave se desplaza a gran velocidad, pero desacelera gradualmente a medida que se aleja del sol.



Además de dirigirse hacia MU69, New Horizons estudiará a distancia unos 25 cuerpos del Cinturón de Kuiper.



New Horizons llegó a Plutón en julio de 2015, su primer visitante proveniente de la Tierra. Despegó en 2006 de Cabo Cañaveral.



La sonda espacial se encuentra a unos 5.700 millones de kilómetros (3.500 millones de billas) de la Tierra.



Las señales de radio tardan cinco horas y 20 minutos para llegar del centro de control en la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, a la sonda espacial.