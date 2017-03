¿Pasas más de dos horas viendo tus redes sociales?

(Tomada de la Red)

¿Has pasado mucho tiempo en Facebook, Twitter o Instagram? La mayoría lo ha hecho, y probablemente te sentiste socialmente satisfecho y conectado con tus amigos. Pero tenemos una mala noticia, eso no es real.



Un estudio asegura que hay una conexión entre el uso social de medios prolongado y la soledad.



"Resulta que las personas que reportaron pasar más tiempo en las redes sociales - más de dos horas al día - tenían el doble de probabilidades de aislamiento social percibido que aquellas que dijeron que pasaban media hora diaria o menos en esos sitios", explicó Katherine Hobson, de NPR.



El estudio publicado en Journal of Preventive Medicine, demostró que las personas que visitaron las plataformas de medios sociales con más frecuencia, 58 visitas por semana o más, tenían más de tres veces las probabilidades de aislamiento social percibido que las que visitaban menos de nueve veces por semana.



Pero, ¿debemos quedar sorprendidos por esto? Debe quedar muy claro ahora que pasar tiempo en los medios sociales no es lo mismo que participar en actividades sociales reales significativas.



Por supuesto, puedes tener interacciones sociales significativas en Facebook y otras plataformas, y hay un montón de casos en los que las redes sociales ayudan a las personas a mantenerse conectadas. Pero cualquier persona que es un adicto a las redes también sabe que estos servicios también pueden dar una sensación de vacío.