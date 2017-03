Facebook prueba el botón de 'no me gusta'

(Tomada de la Red)

Facebook ha confirmado estar probando el botón de 'no me gusta' que muchos usuarios llevan años esperando.Por ahora solo un grupo limitado de personas está pudiendo experimentar con él.Si la prueba concluye con éxito, el botón empezará a estar disponible para todos los usuarios, informa el portal Techcrunch.¿Cómo funcionan las reacciones en los mensajes?De acuerdo con un lector de Techcrunch, en la nueva opción que ensaya Facebook los usuarios podrán ahora reaccionar a los mensajes privados de la misma manera que lo hacen con las publicaciones.Es decir, podrán emplear los seis 'emojis' introducidos por la red social hace un año ('Me gusta', 'Me encanta', Me divierte', 'Me asombra', 'Me entristece' y 'Me enoja').La novedad es que la red social creada por Mark Zuckerberg ha incorporado finalmente el séptimo 'emoji', un pulgar hacia abajo que significa 'No me gusta'.Si se trata de a conversación entre dos o más usuarios, cada uno de ellos podrá 'reaccionar' a un mensaje concreto con un 'emoji' y todos los participantes de la misma lo verán.La red social introdujo en 2009 el botón 'Me gusta' y en febrero del año pasado lo 'amplió', agregando cinco opciones más.De esta manera Facebook respondió parcialmente a las peticiones de introducir el botón 'No me gusta', algo que no quiere hacer temiendo el incremento de reacciones negativas a las noticias.