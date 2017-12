Curiosidades científicas sobre el invierno

(Tomada de la Red)

El invierno se caracteriza por ser una estación con días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas, según nos vamos alejando del Ecuador de la Tierra. Cuanto más lejos se encuentre un área del ecuador, más frías serán las temperaturas que experimentará.Las temperaturas en las regiones ecuatoriales se mantienen relativamente constantes a pesar de los cambios de estaciones, esto se debe a que, debido a la curvatura de la Tierra, las áreas ecuatoriales obtienen más luz solar, según el programa de Medición de Radiación Atmosférica (ARM).Es la estación más fría del año, eso sin duda. Sin embargo, la mayoría piensa que la temporada más fría comienza durante el solsticio de invierno, existen dos definiciones para el invierno: el invierno astronómico y el invierno meteorológico.Así, el invierno astronómico, lo que todos conocemos o consideramos como invierno, se define por la posición de la Tierra alrededor del Sol y varía desde el solsticio de invierno hasta el equinoccio de primavera, indica Muy Interesante El solsticio de invierno marca el momento en que el Sol pasa directamente sobre el ecuador. En el hemisferio norte, tiene lugar alrededor del 21 de diciembre y en el hemisferio sur ocurre alrededor del 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos ante el día más corto del año y, por ello, suele ser celebrado por una gran variedad de culturas en todo el mundo.En el momento del solsticio de invierno, el polo correspondiente se inclina unos 23,5 grados del Sol. En ese día, en el hemisferio norte, el Polo Norte está más lejos de nuestra estrella, mientras que en el hemisferio sur, que experimenta el verano, está más cerca.Por otra parte, el invierno meteorológico comienza antes, abarcando el período de tres meses desde diciembre a marzo, según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y se basa en el ciclo de temperatura anual y el calendario, en lugar del viaje de la Tierra alrededor nuestro sol.HipotermiaLos inviernos fríos pueden provocar afecciones médicas potencialmente mortales, como la hipotermia. La hipotermia se produce cuando la temperatura corporal de una persona cae por debajo de 35 ºC, según la Clínica Mayo.Las bajas temperaturas y la sensación térmica pueden hacer que la temperatura corporal de una persona disminuya en apenas unos minutos. Las bajas temperaturas también pueden causar congelación, de la piel y los tejidos.Para evitar la hipotermia y la congelación, es importante mantener toda la piel cubierta y seca durante el clima frío. Ante la hipotermia o congelación, lo primero que hay que hacer es calentar al paciente para aumentar su temperatura corporal.La Tierra está más cerca del sol en inviernoLo hemos comentado al principio. En el hemisferio norte la Tierra está más cerca del sol durante el invierno. Cerca del 3 de enero, la Tierra alcanza el perihelio, encontrándose a casi 5 millones de kilómetros más cerca del sol que en afelio. ¿Cuándo está más alejada del Sol? Alrededor del 5 de julio.El hecho de que la Tierra se mueva alrededor de 1 kilómetro por segundo más rápido en el perihelio que en el afelio, hace que el invierno sea 5 días más corto que el verano.El silbido del viento¿Por qué oímos esa especie de silbido cuando hace viento? No solo puede ocurrir en invierno. La clave se encuentra cuando el viento sopla con gran intensidad.Esta fuerza hace que, en el caso de encontrar un obstáculo a su paso, la zona de paso del aire en movimiento se estrecha y se acelera, provocando este particular sonido sibilante. Ya sea la rendija de una puerta o una persiana, el viento se colará por sus pequeños huecos y producirá este sonido.Efectos físicos del inviernoLas estaciones representan una fuerza poderosa en nuestras vidas y cuando llega el invierno -al igual que cuando acontece el verano- a nadie le pasa desapercibido. El clima puede tener un profundo impacto en nuestra salud y en nuestro bienestar.Y la ciencia ha descubierto que puede afectar a una gran cantidad de aspectos: desde la creatividad hasta nuestra susceptibilidad a desarrollar migrañas.Así, en un estudio de 2015 publicado en The Journal of Headache and Pain, los investigadores pidieron a 66 pacientes que proporcionaran informes diarios de dolor de cabeza durante varios meses, descubriendo que los pacientes sensibles a la temperatura experimentaron un número significativamente mayor de dolores de cabeza en invierno en comparación con otras estaciones.La hipótesis es que estos dolores de cabeza pueden estar relacionados con los vasos sanguíneos y los cambios circulatorios, que el clima frío podría agravar.Efectos psicológicos del inviernoLa ciencia ha encontrado un vínculo entre el invierno y la depresión, sobre todo en los pacientes que sufren de trastorno afectivo estacional.Esto podría atribuirse a varias razones, como que la disminución de la luz solar puede interrumpir el reloj interno del cuerpo, dando lugar a sentimientos de depresión o que el cambio de estación puede interrumpir el equilibrio de los niveles de melatonina en el cuerpo, que juega un papel clave en los patrones de sueño y el estado de ánimo, según comentan expertos de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota (EE. UU.).Como dato sorprendente, un estudio reciente publicado en la revista Behavioral and Brain Sciences, concluyó que los pensamientos violentos tienden a disminuir durante el invierno, pues los niveles de violencia y agresión son más altos en climas cálidos.¿Por qué cuando nieva hace mucho menos frío?Lo notamos cada vez que nieva. Tenemos esa sensación de que, aunque ligeramente, el ambiente parece más agradable cuando está nevando. ¿Por qué motivo? La ciencia nos lo explica.Resulta que los copos de nieve, formados por cristales de hielo, atrapan vapor de agua conforme van cayendo; ese vapor acaba convertido en hielo pero claro, el paso del estado gaseoso como vapor de agua al estado sólido como hielo libera calor. Así, cada vez que nieva se produce una significativa liberación de calor a la atmósfera.Efectos del invierno en el sexoLa llegada del invierno viene acompañada de una menor probabilidad de deseo sexual. ¿Por qué tenemos menos ganas de sexo? Básicamente porque la producción de hormonas de testosterona disminuye de noviembre a abril en el hemisferio norte, y luego se eleva constantemente a partir de la primavera y el verano, con un destacable pico en octubre.Es por este motivo por el que las tasas de reproducción aumentan con el mes de junio (es el mes de mayor tasa de concepción). Además, un estudio realizado por la Universidad de Tasmania (Australia), sugirió que los patrones de hibernación de nuestros antepasados son los culpables de la caída de la libido."La hibernación hizo que su metabolismo se ralentizara y los impulsos sexuales disminuyeran, ya que aumentaban su carga calórica y dormían más", explicó Margaret Austen, coautora del estudio.El cálculo de la sensación térmica¿Cómo se calcula la sensación térmica? El frío o calor que sentimos con independencia de la temperatura real es lo que llamamos sensación térmica y viene determinada por la humedad ambiental, la velocidad y dirección del viento, la nubosidad... en relación a la diferencia térmica entre la piel y la combinación de temperatura y viento.Así, por ejemplo, si el termómetro marca 10ºC, el cielo está despejado y apenas sopla viento, es probable que nuestra sensación térmica sea de 7,5ºC.El invierno aumenta la creatividadSentir frío o calor puede hacer aflorar distintos tipos de creatividad. Así, en un estudio de 2014 publicado en Acta Psychologica, los investigadores descubrieron que las personas a las que se les daba una almohadilla terapéutica caliente, una taza caliente de té o que estaban en una habitación con una temperatura más bien alta, eran mejores en dibujo creativo, categorizando objetos y pensando en ideas de regalos para otras personas.Por otro lado, los que estaban pasando frío eran mejores en la identificación de metáforas, en idear nombres nuevos y en planificar ideas de regalos abstractos.Los investigadores plantean la hipótesis de que el calor ayuda a las personas a sentirse psicológicamente conectadas y más generosas con los demás, mientras que el frío puede estimular la creatividad más abstracta, puesto que las personas tienden a sentirse alejadas de los demás.¿Por qué las noches sin nubes en invierno son tan frías?Las nubes tienen una influencia increíble en el clima terrestre. Debido a que están formadas por una espesa capa de vapor de agua, las masas nubosas se convierten en filtros solares que reflejan hacia el espacio exterior gran parte de la energía procedente del Sol.Esto es, las nubes dificultan que el calor recibido durante el día se disipe durante la noche, por lo que en días sin nubes, las temperaturas caen formidablemente propiciando las heladas.Consecuencias del frío para la saludHace más frío y, entre otras cosas, el frío es uno de los causantes de que se propague más el rinovirus (responsable del catarro o resfriado común), pues muchos estudios ya han demostrado que los virus que provocan resfriados en los seres humanos se replican con mucha más facilidad en los ambientes más frescos.La oscuridad del inviernoEn invierno contamos con muchas menos horas de sol, esto significa que recibimos menos cantidad de rayos solares en comparación con otros meses y nuestra piel produce menos vitamina D en consecuencia.Y ya sabemos que la vitamina D es importantísima en las defensas de nuestro cuerpo, pues está implicada en la función inmune, en el crecimiento de las células y los huesos y en la absorción del calcio del cuerpo, entre otras cosas.En invierno se propagan más gérmenesCuantas más personas a nuestro alrededor estén enfermas, más probable es que nos contagiemos. Muchas veces solemos toser o estornudar sin tener cuidado hacia dónde lo hacemos y no tenemos la precaución de lavarnos las manos después, esto hace que los gérmenes expulsados durante la tos o los estornudos puedan vivir tranquilamente en superficies como tiradores de puertas, escritorios, cafeteras... durante dos horas o incluso más.El pueblo más frío del mundoEl municipio de Oymyakon (Rusia), ubicado en el este de Siberia, ostenta el récord de la temperatura más baja jamás registrada en un lugar habitado por el hombre.Esta increíble temperatura fue de -71,2ºC. Según consta en los registros, este récord ha sido alcanzado en dos ocasiones: el 11 de febrero de 1895 y posteriormente el 10 de enero de 1982.La temperatura más baja registradaLa Antártida cuenta actualmente con la temperatura más baja registrada. El 10 de agosto de 2010, los científicos registraron una temperatura de - 93,2 º C) en la Meseta Antártica Oriental de la Antártida, según la NASA.La estación soviética de investigación de Vostok en la Antártida también registró el 21 de julio de 1983 una temperatura bajísima: -89º C. En Prospect Creek, en Alaska, el récord se estableció el 23 de enero de 1971 con -62 ºC.La gran visión de los renosAlgunos renos que viven en el Círculo Polar viven en completa oscuridad durante varias semanas del año. Para adaptarse a esta situación de oscuridad, una pequeña zona de tejido detrás de la retina llamada tapetum lucidum cambia de color.A dorado en los meses de verano y a azul en invierno, lo que permite que los ojos del reno detecten la luz ultravioleta y vean en la oscuridad. El ojo humano no tiene esta cualidad, pero sí muchos mamíferos como perros, murciélagos o caballos.Los animales en inviernoEl invierno trae muchos cambios al mundo que le rodea. Durante el invierno, algunos animales migran, lo que significa mudarse a otra zona por una temporada. Por lo general, los animales van hacia el sur hacia áreas más cálidas.El movimiento de las especies también tiene que ver con los cambios en el hábitat. La migración no trata solo de mantenerse caliente, pues algunos animales se ven obligados a abandonar su hábitat normal debido a los cambios en su suministro de alimentos y la introducción de nuevas bacterias o virus (debido al cambio climático) donde tienen poca resistencia.Otros animales comienzan un período de hibernación durante el invierno, pasando la mayor parte de la temporada casi dormidos.Además de cambiar sus ubicaciones y hábitos, algunos animales también pueden cambiar su apariencia. Animales como liebres y zorros pueden cambiar su coloración para mezclarse mejor en paisajes nevados o incluso conseguir un pelaje más grueso para mantener una temperatura corporal más cálida.¿Cuánta agua hay en la nieve?La cantidad exacta de agua contenida en la nieve puede variar significativamente dependiendo de cómo se formó la nieve, pero de media, 12 centímetros de nieve proporcionarían 1 centímetro de agua.A veces nieva donde menos lo esperasNo te sorprendería ver nieve en el suelo de Siberia (Rusia) o incluso en el condado de Minnesota (EE. UU.) cuando viajas a estos lugares durante los meses de invierno.Pero estas localizaciones no tienen el monopolio de las nevadas; la nieve puede tocar desde el desierto del Sahara hasta Hawái. Incluso el lugar más seco de la Tierra no es inmune. En 2011, el desierto de Atacama en Chile, por ejemplo, recibió casi 82 centímetros de nieve gracias a un raro frente frío de la Antártida.Récords de nieveLa ciudad de Aomori en Japón es la ciudad que soporta más nevadas que cualquier otra en el planeta. Como curiosidad, el 21 de febrero de 2013, la estación meteorológica oficial de Japón registraba la mayor nevada según los registros históricos que se remontan a 1977.CionofobiaLa cionofobia es el miedo a la nieve, especialmente si uno queda atrapado por la nieve. El término se deriva de las palabras griegas chion y phobos, que significa "nieve" y "miedo", respectivamente Se trata de una de las fobias más curiosas que existen.Las personas que padecen cionofobia temen el invierno mucho antes de que comience, y ven el canal del tiempo o consultan la meteorología constantemente para controlar cuándo podría caer una tormenta de nieve. Su origen se debe normalmente a una experiencia traumática que haya implicado la presencia de nieve.Curiosidades sobre los copos de nieveTodos los copos de nieve tienen 6 lados. Son simétricos, transparentes y reflejan la luz como si de una joya de lujo se tratase.Según el Guinness World Records, el 28 de enero de 1887, un copo de nieve de 38 centímetros de ancho y 20 centímetros de espesor cayó en Fort Keogh, Montana, convirtiéndolo en el copo de nieve más grande jamás observado.El copo de nieve promedio cae a aproximadamente 4,8 km/hora.Una sola tormenta de nieve puede arrojar 39 millones de toneladas de nieve.Frases famosas sobre el invierno"Ahora es el invierno de nuestro descontento". William Shakespeare"La risa es el sol que aleja el invierno del rostro humano". Victor Hugo"El invierno no es una temporada, es una ocupación". Sinclair Lewis"El invierno es el momento de la comodidad, de la buena comida y la calidez, del toque de una mano amistosa y de una charla junto al fuego: es el momento de volver a casa". Edith Sitwell"No se puede obtener mucho invierno en el invierno". Robert Frost"De qué sirve la calidez del verano, sin el frío del invierno para darle dulzura". John Steinbeck"Melancolía son los sonidos en una noche de invierno". Virginia Woolf