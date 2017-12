Europa podría sustentar vida gracias a la tectónica de placas

(Tomada de la Red)

La búsqueda de vida en otros planetas está centrada en planetas más allá de nuestro sistema solar; no obstante, la vida podría existir mucho más cerca de lo que nos imaginamos.Desde el descubrimiento de Europa, una luna helada de Júpiter, los astrobiólogos han especulado acerca de que bajo su gruesa capa de hielo, con una orografía que recuerda a la de los bloques de hielo de nuestro propio planeta, podría haber actividad de placas tectónicas que sustente vida extraterrestre.Si hay vida en ese océano, la subducción ofrece una manera de suministrar los nutrientes que necesitaría.Bajo la suposición de que Europa es un cuerpo congelado y que está demasiado lejos del Sol como para que este derrita el hielo, es necesario que exista otra fuerza capaz de provocar calor interno en Europa.Pero existe una opción viable: que Europa posea placas tectónicas similares a la Tierra y que su calor interno, agitado por la gran masa gravitatoria de Júpiter, provoque estos movimientos; lo que tendría importantes implicaciones en la posibilidad de que exista vida bajo el hielo.Ahora, un estudio publicado en el Journal of Geophysical Research: Planets, ha demostrado que la subducción, el proceso por el que una placa tectónica se desliza debajo de otra y se hunde profundamente en el interior de un planeta, es físicamente posible en Europa.Los hallazgos refuerzan los estudios anteriores de la geología de superficie de Europa que encontraron regiones donde la capa de hielo de la luna parece expandirse de una manera similar a las crestas de expansión en el medio del océano en la Tierra.¿Qué implican los movimientos de subducción para la vida?La corteza superficial está enriquecida con elementos químicos. La subducción proporciona un medio para que este alimento entre en contacto con las capas oceánicas del subsuelo que probablemente existen bajo el hielo de Europa.Por tanto, si hay vida en ese océano, la subducción ofrece una manera de suministrar los nutrientes que necesitaría, indica Muy Interesante Según Brandon Johnson, profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Planetarias de la Universidad de Brown y autor principal del estudio: "Lo que mostramos es que, bajo suposiciones razonables para las condiciones en Europa, la subducción podría estar ocurriendo allí también".En la Tierra, la subducción se debe principalmente a las diferencias de temperatura entre una losa descendente y el manto circundante. El material de la corteza es mucho más frío que el material del manto y, por lo tanto, más denso. Esa densidad proporciona la flotabilidad necesaria para hundir una losa profundamente en el manto.Aunque estudios geológicos previos habían insinuado que algún proceso parecido a la subducción podía estar sucediendo en Europa, no estaba claro exactamente cómo funcionaría ese proceso en un mundo helado.Hay evidencias, según los investigadores, de que el hielo de Europa tiene dos capas: una fina capa exterior de hielo muy frío que se encuentra sobre una capa de hielo convectivo ligeramente más cálido.Si una placa de la tapa de hielo exterior se empuja hacia abajo en el hielo más caliente, su temperatura se calienta rápidamente a la del hielo circundante. En este momento, la losa tendría la misma densidad del hielo circundante y, por lo tanto, dejaría de descender.¿Cómo podría ocurrir la subducción en Europa?Pero el modelo desarrollado por Johnson y sus colegas mostró una forma en que la subducción podría ocurrir en Europa, independientemente de las diferencias de temperatura.El modelo demostró que si hubiera cantidades variables de sal en la capa de hielo de la superficie, podría proporcionar las diferencias de densidad necesarias para que una losa se subdujera."Agregar sal a una losa de hielo sería como agregarle poco peso porque la sal es más densa que el hielo", dijo Johnson. "Entonces, en lugar de la temperatura, demostramos que las diferencias en el contenido de sal del hielo podrían permitir la subducción en Europa".