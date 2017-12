Facebook apuesta por el reconocimiento facial

(Tomada de la Red)

La fiebre del reconocimiento facial ha llegado también a las redes sociales y no solo se libra esta batalla en los fabricantes de smartphones. La inteligencia artificial cada vez está más avanzada e, incluso, ya logran batir los captchas de Google.Es por ello por lo que Facebook ha comenzado a instalar el reconocimiento facial para verificar a sus usuarios. La red social ha confirmado, según recoge Wired, la veracidad de esta nueva medida de seguridad.A principios de esta semana, un usuario de Facebook señalaba que la compañía de Mark Zuckerberg le pedía una imagen “para verificar su identidad”.Facebook señala que está probando esta nueva funcionalidad para para detectar actividades sospechosas en varios puntos de interacción en su web. Entre ellas se incluye la creación de cuentas, el envío de solicitudes de amistad, la configuración de pagos de anuncios y la creación o edición de anuncios.La red social con estas pruebas detectará automáticamente si se realiza “una actividad que considere sospechosa”. Para ello, comenzará a pedir selfis a sus usuarios para comprobar la identidad de estos.De momento, Facebook no ha desvelado los detalles sobre cómo funciona exactamente esta nueva capa de seguridad para tratar de evitar que sea manipulada durante la fase de pruebas.En la captura de pantalla, ya borrada, podía verse un mensaje que decía: "No puedes iniciar sesión ahora mismo.Nos pondremos en contacto contigo una vez que hayamos revisado tu foto. Ahora se cerrará la sesión de Facebook como medida de seguridad".Hasta la fecha, no sabemos hasta qué punto el sistema será capaz de reconocer los rostros y si será efectivo. Con información de LAVERDAD.ES