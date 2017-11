Este es el emoji más utilizado del mundo

(Tomada de la Red)

Con los emojis también conocidos como emoticones se pueden expresar numerosos sentimientos y actitudes por ello las grandes firmas de la tecnología le han querido dar un impulse, entre ellas, Apple, que en la versión del sistema operativo iOS 11 ha incluido nuevas propuestas.



El emoticon que más se utiliza es la cara sonriendo con lágrimas, conocida en la cultura anglosajona como «tears of joy».



Según un informe de la compañía norteamericana (PDF, en inglés) relativo a su tecnología de privacidad diferencial, el «emoji» más empleado por los usuarios de dispositivos Apple no es la cara sonriente a la cual le saltan las lágrimas.



Le sigue el símbolo universal del corazón, el rostro con lágrimas («crying loudly face), la cara con corazones rojos («heart eyes face»), mandar un beso («face throwing a kiss»), cara con ojos en blanco («face with rolling eyes») o la calavera.



Según el panel «Emoji Tracker», una página en la que se recogen estadísticas de empleo de los emoticonos en la red Twitter, el rostro sonriente al que se le saltan las lágrimas es también el más utilizado entre los usuarios.



Estos datos contrastan con un estudio publicado el pasado año por las universidades de Michigan (EE.UU.) y Beijing (China) en el que se concluía que la «cara con lágrimas de alegría» era también la figura más usada por los usuarios de estos servicios digitales. Con información de ABC.ES