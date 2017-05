Cassini Encuentra el 'Gran Vacío' Cerca de Saturno

(Tomada de la Red)

Mientras la nave espacial Cassini de la NASA se prepara para zambullirse en el espacio estrecho que hay entre Saturno y sus anillos por segunda vez en su "Gran Finale", los ingenieros de Cassini están encantados, mientras que los científicos están desconcertados, ya que la región parece estar relativamente libre de polvo. Esta evaluación se basa en datos recogidos de Cassini durante su primera inmersión a través de la región el 26 de Abril."La región entre los anillos y Saturno es un ‘gran vacío’, aparentemente", dijo el director del proyecto Cassini, Earl Maize, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. "Cassini va a mantener el rumbo, mientras que los científicos trabajan en el misterio de por qué el nivel de polvo es mucho menor de lo esperado".Un entorno más polvoriento en esta zona podría haber obligado a utilizar la antena principal de la nave, que tiene forma de platillo, como escudo durante la mayoría de los futuros cruces a través del plano de los anillos.Esto habría forzado a realizar cambios en el momento y modo en que los instrumentos podrían realizar observaciones. Afortunadamente, parece que ya no es necesario este “plan B”. (Aún faltan 21 inmersiones, cuatro de ellas a través de los bordes más internos de los anillos de Saturno, lo que exige que la antena sí tendrá que ser utilizada como escudo en esas órbitas).Basándose en imágenes de Cassini, los modelos de presencia de partículas en la región entre Saturno y sus anillos (2.000 Kilómetros de diámetro) sugería la ausencia de partículas grandes que supusieran un peligro para la nave espacial.Pero debido a que nunca ninguna nave espacial había atravesado la región antes, los ingenieros de Cassini orientaron a la nave de modo que su antena de 4 m de ancho apuntara en la dirección de procedencia de las partículas de los anillos, protegiendo sus delicados instrumentos como medida preventiva durante su inmersión del 26 de Abril.El instrumento de Cassini RPWS, era uno de los dos instrumentos científicos con sensores que sobresalían desde el escudo protector de la antena (el otro es el magnetómetro de Cassini).RPWS detectó los golpes de cientos de partículas de los anillos por segundo cuando cruzó el plano de los anillos en las afueras de los anillos principales de Saturno, pero sólo detectó unos pocos sonidos el 26 de Abril.Cuando los datoa del RPWS se convierten a un formato de audio, las partículas de polvo generan sonidos que cubren hasta los silbidos y chirridos de las ondas que el instrumento está diseñado para detectar.El equipo del RPWS esperaba oír una gran cantidad de contaminantes orgánicos persistentes y grietas al cruzar el plano de los anillos, en el interior del hueco, pero en cambio los silbidos y chirridos fueron pocos"Fue un poco desorientador, no estábamos escuchando lo que esperábamos escuchar," dijo William Kurth, director del equipo del RPWS de la Universidad de Iowa."He escuchado la primera inmersión varias veces y, probablemente, puedo contar con mis manos el número de impactos de partículas de polvo que he escuchado".El análisis del equipo de Cassini sugiere que se encontró con solo unas pocas partículas a su paso por la brecha, no mayores que las del humo (aproximadamente 1 micra de diámetro).Cassini estará fuera de contacto durante la máxima aproximación a Saturno el martes 2 de Mayo, en una región muy cerca de donde pasó en la inmersión anterior.Durante esta órbita, antes de la travesía, las cámaras de Cassini estarán mirando de cerca los anillos.Además, la nave ha girado más rápido de lo que los ingenieros nunca habían permitido antes, con el fin de calibrar el magnetómetro. Al igual que con la primera inmersión final, Cassini estará fuera de contacto durante la máxima aproximación a Saturno, y está programada para transmitir los datos de esta inmersión el 3 de Mayo.