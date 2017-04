Facebook en contra de publicación de fotografías íntimas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A partir de este miércoles, Facebook pondrá a disposición de sus usuarios una herramienta para poder denunciar cuando se han compartido imágenes personales e íntimas sin el consentimiento de su propietario original.Esta acción tiene como objeto frenar a aquellos que toman o reciben fotografías íntimas y después las reenvían o postean de manera pública para ser exhibidas ilegalmente.De acuerdo con Facebook, este sistema de denuncias no solamente busca proteger la propiedad original y la privacidad de las imágenes íntimas, sino combatir el llamado “revenge porn” en donde usuarios que tienen en su poder imágenes íntimas de personas que pudieron haber sido sus parejas o conocidos en el pasado, las exhiben o comparten de manera pública como una forma de venganza o para denigrar al propietario de las imágenes frente al resto de la comunidad.Esta nueva iniciativa llamada "No sin mi consentimiento" se inscribe dentro de las acciones que Facebook está llevando a cabo dentro de la Cyber Civil Rights Initiative en donde participa junto con otras compañías tecnológicas como Instagram, Twitter, Tumblr, Yahoo, Google y Microsoft, todas estas compañías se han comprometido a retirar contenido que sea considerado privado o íntimo por los usuarios y que haya sido compartido sin el consentimiento de los mismos.Facebook señala que está nueva forma de reportar contenido busca también proteger tanto a la comunidad dentro de la red social como aquellas personas que se encuentran fuera de ella, por lo cual, en caso de que un usuario encuentre fotografías publicadas en Facebook sin su consentimiento, puede reportar el contenido y solicitar que sea eliminado, mientras que a la persona reportada se le será bloqueada la opción de compartir y de acuerdo a la gravedad del caso podría ser incluso bloqueada su cuenta.La opción para reportar fotografías íntimas compartidas sin consentimiento de sus propietarios tendrá un proceso de reporte parecido al que actualmente ya funciona para reportar fotografías con derecho de autor o contenidos que violan la propiedad intelectual de terceros.La plataforma no solamente funciona de manera reactiva eliminando aquel contenido reportado.En caso de que un usuario esté recibiendo amenazas de publicar fotografías íntimas que se encuentren en poder de otra persona, el afectado también podrá reportar que está siendo amenazado.Aquellas personas que sean víctimas deseen realizar una denuncia pueden acceder aqui.