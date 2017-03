NASA emprende misión hacia el Sol

(Tomada de la Red)

La NASA planea lanzar la Solar Probe Plus (SPP), su primera misión al Sol, que busca acercarse lo suficiente a su superficie para recopilar nuevos datos sobre la actividad solar y hacer contribuciones importantes que permitan predecir grandes eventos que podrían tener un gran impacto sobre la Tierra y poner en riesgo la vida en el planeta.De acuerdo con la página oficial del proyecto, la sonda no tripulada estará protegida con un escudo de carbono de 11 centímetros de espesor, capaz de soportar temperaturas cercanas a los 1.300°C, y será lanzada entre los meses de julio y agosto del 2018.Se estima que llegue aproximadamente a seis millones de kilómetros de la superficie del Sol y permita comprender el clima espacial y estudiar la corona solar para descubrir por qué su temperatura es mayor a la de la superficie.Por otra parte se estudiará el viento solar, cómo acelera y por qué en ocasiones se producen partículas de alta energía, conocidas como 'partículas energéticas solares', que son un peligro para los astronautas y las naves espaciales no protegidas.Comprender estos fenómenos físicos ayudará además a mejorar la calidad de las comunicaciones por satélite y resolver problemas relacionados con las redes eléctricas y la exposición a la radiación en los vuelos tripulados."Un evento solar enorme podría provocar daños valorados en más de 2.000 millones de dólares tan solo en EE.UU., y dejar sin electricidad a la costa este durante un año", asegura la NASA.