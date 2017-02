El cerebro de adolescentes toma decisiones de manera diferente

(Tomada de la Red)

La adolescencia es una etapa muy confusa y complicada. Pero no todo es negro y drama, ahora gracias a la ciencia los adolescentes, tienen la perfecta excusa para sus actos impulsivos.



Los cerebros adolescentes son especialmente adeptos a aprender cosas nuevas: La formación de la memoria trabaja en tándem con el sistema de la recompensa, así que los adolescentes repasan continuamente sus expectativas basadas en la manera que las cosas realmente giran a su alrededor. En los adultos, estos dos procesos ocurren por separado, lo que significa que las personas se vuelven menos sensibles a la posibilidad de recompensas, es decir, sienten menos emoción una vez que termina la adolescencia.





Un estudio en el Journal of Experimental Psychology, explicó por qué los adolescentes toman decisiones de manera diferente. Y no es exactamente sorprendente, pero es interesante: Al parecer los adolescentes, están menos dispuestos que los adultos en trabajar para descubrir toda la información disponible, y sólo se dejan guiar por la corriente.



Los resultados del estudio, a primera vista, parecen un poco

contraintuitivo; después de todo, se supone que los adolescentes son los

amantes del riesgo, pero los investigadores argumentaron que los resultados

tienen sentido en el contexto de los dos procesos: de toma de decisiones y el

trabajo. Los adultos jóvenes en el estudio estaban utilizando lo que los

autores llamaron "exploración estratégica dirigida" - en otras

palabras, seguir con algo hasta que pueda averiguar cómo funciona. Los

adolescentes, por otro lado, se basaron en la "exploración

aleatoria", un proceso más libre: que se basa en recolectar información relevante

mientras hacen lo suyo, pero sus acciones no son necesariamente impulsadas por

un deseo de respuestas.





Científicos no tenían una explicación concreta de la

discrepancia de edad - especularon que puede tener algo que ver con el

desarrollo del cerebro - pero eran más claros acerca de las implicaciones.





Llegando a la conclusión que los adolescentes son mejores en

el manejo de la incertidumbre que los adultos. Entonces la próxima vez que te

burles de uno, probablemente quieras escuchar lo que opina de tus decisiones.