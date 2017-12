Facebook anuncia una versión de Messenger para niños

(Tomada de la Red)

La red social Facebook anunció hoy en un comunicado el lanzamiento de una versión para niños de su servicio de mensajería instantánea Messenger."Messenger Kids" funcionará de la misma forma que la aplicación habitual, aunque los usuarios únicamente podrán enviar GIFs adecuados para su edad y funcionarán dentro de un entorno sin anuncios y con una cuenta previamente instalada por los padres.En ese sentido, los padres podrán añadir o eliminar contactos de la cuenta del niño, indica Informe21 El hecho de que Facebook no vaya a reproducir anuncios en "Messenger Kids" significará que apenas recogerá información de esos usuarios.Únicamente mostrará mensajes previos de cada conversación y colocará a los usuarios con los que se mantiene más relación en la parte superior de la lista de contactos.La empresa explicó, asimismo, que ha prestado especial atención a instalar herramientas especiales dedicadas a la detección de contenido abusivo en esa plataforma.Al contrario de lo que ocurre con la versión tradicional de Facebook, los menores de 13 años no tendrán cuentas asociadas a la aplicación. La política de empresa actual de la compañía no permite tener cuentas a menores de esa edad.La decisión de la compañía de crear esta versión de Messenger se debe al volumen de niños que usan hoy día tabletas y teléfonos inteligentes. Se estima que más del 90 por ciento de niños entre 6 y 12 años tienen acceso a tabletas y "smartphones", según cifras de la consultora Dubit."En nuestras investigaciones, siempre hay un asunto que sale a relucir: los padres quieren saber que tienen el control. Quieren cierto nivel de control sobre el mundo digital de sus hijos que es similar al nivel que tienen en el mundo real", indicó Antigone Davis, directora de seguridad global de Facebook."E igual que dicen 'luces fuera' por la noche, también quieren decir 'teléfonos apagados'", agregó.