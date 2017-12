Trabajan en México rediseño de implantes para niños con fragilidad ósea

(Tomada de la Red)

Investigadores mexicanos trabajan en el rediseño de prótesis óseas con las que se pretende reducir fracturas y la invasión quirúrgica en niños con osteogénesis imperfecta, informó hoy el Instituto Politécnico Nacional (IPN).A partir de clavos telescópicos que no se desplazan dentro del hueso, estos implantes son autoextensibles, ajustándose al crecimiento orgánico de los huesos del infante y evitando así cirugías de recambio de clavo a lo largo de su vida.La osteogénesis imperfecta es un trastorno congénito caracterizado por una fragilidad excesiva en los huesos a consecuencia de una deficiencia de colágeno en la estructura ósea.En México, esta enfermedad afecta a más de 5.000 personas, de las cuales la mayoría no recibe atención médica por el desconocimiento y por no contar con los recursos económicos suficientes.La investigación a cargo del doctor en Ciencias Christopher René Torres se centra en la reconstrucción de tejido óseo de huesos largos como el fémur, la tibia y húmero a partir del rediseño de las prótesis, indica Informe 21 A estos implantes se les suma también el diseño de un modelo numérico informatizado con el cual fue posible identificar zonas óseas más porosas y de baja intensidad para recrear las condiciones similares a este tipo de padecimiento.Esta tecnología permite analizar las condiciones de carga del implante como la flexión, la torsión y la compresión interna de las cuerdas.La investigación surgió como parte de un trabajo académico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco, en el IPN.La institución Angelitos de Cristal, que ofrece servicios de fisioterapia y apoyo psicológico, respaldó dicha investigación y, una vez terminada, la reingeniería de las prótesis buscará financiación privada para su posterior comercialización.