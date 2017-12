Científicos logran que el ADN natural y artificial creen proteínas en conjunto

(Tomada de la Red)

En un importante paso hacia la creación de vida artificial, investigadores estadounidenses desarrollaron un organismo vivo que incorpora ADN natural y artificial y es capaz de crear proteínas sintéticas totalmente nuevas.El trabajo, publicado por la revista Nature, acerca más a los científicos al desarrollo de proteínas de diseño a la carta en un laboratorio, algo que no ha estado libre de dudas éticas en el mundo.Trabajos previos de Floyd Romesberg, un biólogo químico del Scripps Research Institute en La Jolla, California, mostraron que es posible ampliar el alfabeto genético del ADN natural más allá de sus cuatro letras: adenina, citosina, guanina y timina, representados tradicionalmente con A, C, G y T, respectivamente.En 2014, el investigador, junto a un grupo de colegas, fue capaz de crear una cadena de la bacteria E. coli que contenía dos letras no naturales: X e Y.En su último trabajo, el equipo de Romesberg mostró que esta forma parcialmente sintética de E. coli puede aceptar instrucciones de este alfabeto genético híbrido para producir nuevas proteínas:“Es la primera vez que una célula ha traducido una proteína usando algo diferente a G, C, A o T”, señaló el científico.Aunque los cambios reales al organismo fueron pequeños, el avance es significativo, detalló, agregando que este “es el primer cambio a la vida jamás hecho”.Durante 20 años de trabajo en la materia, Romesberg asegura que su objetivo principal no es la creación de vida artificial, sino la producción de proteínas que permitan encontrar cura a enfermedades que en la actualidad no tienen tratamiento o solución alguna.Con información de INVDES.COM.MX