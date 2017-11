Proxima Centauri podría albergar un sistema planetario

(Tomada de la Red)

Proxima Centauri no deja de sorprendernos.El Observatorio ALMA situado en Chile ha detectado polvo frío alrededor de la estrella más cercana al sistema solar, Proxima Centauri, lo que revela el primer indicio de que esta estrella cuenta con un sistema planetario mucho más complejo de lo que pensábamos hasta el momento.Este cinturón exterior de polvo frío, que está a unos pocos cientos de millones de kilómetros de Proxima Centauri, podría estar hecho de partículas de roca y hielo que no pudieron formar planetas.Respecto a la estrella, Proxima Centauri es una enana roja tenue localizada a tan solo 4 años luz de distancia de la Tierra en la constelación sureña de Centaurus (El Centauro). El mundo templado Proxima b, descubierto en 2016 orbita esta estrella, lo que lo convierten en el planeta más cercano al sistema solar. Pero, a la luz de este descubrimiento de ALMA, este sistema no está formado por un planeta solitario.Según el estudio, liderado por el investigador español Guillem Anglada del Instituto de Astrofísica de Andalucía (España), la masa del polvo frío encontrado es una centésima parte de la masa de la Tierra, y las partículas de polvo y roca tendrían una temperatura estimada de -230ºC aproximadamente, tan frías como las del cinturón de Kuiper en el sistema solar exterior.El líder del estudio, Guillem Anglada, presentó el descubrimiento de Proxima b en 2016"El polvo alrededor de Próxima es importante porque, tras el descubrimiento del planeta terrestre Próxima b, es el primer indicio de la presencia de un complejo sistema planetario (formado por más de un único planeta) alrededor de la estrella más cercana a nuestro Sol", explica Anglada.Los cinturones de polvo a los que nos referimos, son los restos de material que no formaron cuerpos más grandes, como los planetas. Las partículas de roca y hielo en estos cinturones varían en tamaño desde el grano de polvo más pequeño -más pequeño que un milímetro de ancho-, hasta cuerpos similares a asteroides de muchos kilómetros de diámetro.En los datos de ALMA hay indicios de un segundo cinturón de polvo frío, localizado diez veces más lejos. Si se confirma, la naturaleza de un cinturón exterior 'es intrigante', dado su ambiente frío y lejos de una estrella que es más fría y más débil que el Sol. Ambos cinturones a mucha más distancia de Proxima Centauri que el planeta Proxima b, que orbita a solo cuatro millones de kilómetros de su estrella madre.