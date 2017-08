Spotify podría estar en Xbox One

(Tomada de la Red)

Spotify y Microsoft estarían planeando el lanzamiento de un app exclusiva para la Xbox One, según han alertado varios usuarios de Reddit , quienes han subido algunas imágenes a ese sitio Web provenientes de Larry Hryb, mejor conocido como Major Nelson, y quien se desempeña como director de programación para Xbox Live.Este nuevo paso llegaría apenas unos meses después de que el servicio musical sueco arribara a la Windows Store como un app hecha para dispositivos Windows 10.La nueva aplicación dotará a los usuarios de la Xbox One de un acceso directo al servicio más de dos años después de que este debutara en la PlayStation 3 y en la PlayStation 4 de Sony.Fuentes de The Verge aseguran que la aplicación llegará muy pronto, debido a que ya se encontraría en sus pruebas finales.Spotify anunció esta misma semana que en medio año había logrado 10 millones de suscriptores para totalizar 60 millones.Los usuarios de la versión gratuita se totalizan actualmente en 80 millones.