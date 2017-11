Crea equipo láser para el tratamiento de la incontinencia urinaria

(Tomada de la Red)

La incontinencia urinaria de esfuerzo es un padecimiento que sufren una gran cantidad de personas sin importar su edad, afectando negativamente la vida social y física de las pacientes.Por lo general los pacientes que sufren de esta condición tienen varias opciones que incluyen fisioterapia del suelo pélvico, tratamientos con láser o ir a quirófano para su resolución quirúrgica bien sea por técnicas de cirugía clásica o con materiales protésicos sub uretrales.Actualmente existe la opción de iniciar tratamiento con láser para mejorar esta condición, por lo que el Dr. Alberto González diseñó un equipo 100% hecho en Venezuela, que ha traído buenos resultados en la batalla contra la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esta tecnología diseñada por el especialista desde hace 5 años ha podido dar soluciones efectivas a las pacientes femeninas que sufren de esta afección, superando las pruebas clínicas respectivas y logrando óptimos resultados en los pacientes.El tratamiento con este equipo venezolano ya ha sido probado en varios países como Perú, Panamá y Costa Rica, mejorando considerablemente a las personas afectadas, indica Informe 21 Según el Dr. González “este tratamiento ha cambiado la vida de muchas personas que sufren de estos trastornos, los cuales ocasionan grandes incomodidades en su vida social y personal trayendo problemas en su autoestima. dado que los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo tienden a aislarse y comienzan a no salir de sus casas; además de ser propensos a dermatitis por amonio, infecciones por candida albicans. entre otras.”Siete de cada diez pacientes que sufren incontinencia urinaria de esfuerzo y se han aplicado este tratamiento han respondido positivamente y sólo 3 han tenido que ir a cirugía. La aplicación con este tipo de tecnología por lo general son tres sesiones con una duración de 5 minutos.Según el galeno este equipo tiene la particularidad de mejorar considerablemente la incontinencia en las mujeres con un alto porcentaje de efectividad.“También ha ayudado en un 85 % a las pacientes que tienen atrofia genital posmenopáusica que tienen dolor con las relaciones sexuales y algo denominado síndrome genito urinario de la menopausia (GSM), el cual se define como una colección de síntomas y signos, asociados con una disminución de estrógenos, que involucran cambios a los labios mayores /menores, clítoris, vestíbulo/introito, vagina, uretra y vejiga.”El GSM no está limitado a síntomas genitales como resequedad, ardor e irritación; síntomas sexuales como pérdida de lubricación, incomodidad, dolor, función sexual deteriorada; síntomas urinarios de urgencia, ardor e infecciones recurrentes del tracto urinario. La mujer puede presentarse con algunos o todos los signos y síntomas los cuales van a ser muy molestos.Tratamiento para otros padecimientosCon la misma tecnología diseñada por el Dr. González se están realizando protocolos de investigación en conjunto con grandes coloproctólogos venezolanos, y ya se están realizando pruebas clínicas en pacientes que presentan incontinencia fecal tratando de aumentar el tono del esfínter anal, procedimiento que está todavía en estudio y los resultados se publicaran a mediados del año 2018 para conocer si es factible o no el uso de esta tecnología en esta patología.“Lo importante es ver la efectividad de este tratamiento en este padecimiento en particular y publicar el porcentaje de efectividad en los pacientes, por ello es importante continuar con las investigaciones y no detenerse, eso es lo que hace falta en el país, continuar investigando” afirmó el galeno.Por otro lado, el científico y especialista comentó que actualmente está trabajando en el diseño, mejoría y pruebas clínicas de un láser de bajo costo junto al Dr. Pedro Ángel Nieto, médico traumatólogo residenciado en la ciudad de Miami. Este nuevo equipo está diseñado para el manejo de los procesos inflamatorios y dolores osteo articulares con grandes propiedades antiinflamatorias, el cual ya está en uso.“La idea inicial era crear un láser que pudiera tratar un tipo de dolor manejado en ginecología que se denomina dolor Sacro-espinoso, por lo cual e pensó en extrapolar este efecto antiinflamatorio del láser a toda la esfera osteomuscular, por lo que se generó la alianza con el Dr. Nieto quien también es un apasionado del emprendimiento científico”Actualmente el Dr. Alberto González dicta cursos en Venezuela llamados “hand on” y el diplomado “Medicina fotónica en ginecología” avalado por Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Y en la ciudad de Lima-Perú dicta cursos cortos llamados “workshop” y el “Diplomado de técnicas de cirugía vaginal procedimientos uroginecológicos y aplicaciones del láser en ginecología”, en el IMS INTITUTE, que él mismo dirige junto a las doctoras peruanas Oblitas y Vásquez.El diplomado está en vías de reconocimiento por universidades peruanas y la expectativa de este médico emprendedor, es convertirlo en un post grado de 2 años de duración, en donde pueda cristalizar grandes alianzas por ejemplo con grandes laparoscopistas peruanos y venezolanos e introducir técnicas mixtas que involucren la cirugía vaginal, el láser, y la laparoscopia para la resolución de las patologías del suelo pélvico y otras afecciones.Medicina con sentido socialEl especialista como luchador social realiza desde hace 5 años en la ciudad de Caracas, jornadas sin costo alguno a pacientes de bajos recursos que tengan incontinencia uninaria de esfuerzo en su consulta privada, donde les aplica el tratamiento con láser con el objetivo que todos los pacientes puedan tener acceso a esta tecnología y aportar algo positivo a la salud de la población.Además participa desde hace 7 años con un grupo de médicos y odontólogos venezolanos en la atención médica y odontológica a pacientes en el estado Bolívar, Gran sabana en El Valle de Kamarata, Wonken y Uriman atendiendo a las comunidades de muy difícil acceso, población de la etnia Pemón, actividad que realiza con el grupo ALAS (Aviación para la salud).