Científicos encuentran causa de la extinción de los neandertales

(Tomada de la Red)

¿Cuál fue la verdadera causa por la que el hombre moderno logró sobrevivir hasta el día de hoy, mientras que otras especies de homínidos desaparecieron en el camino?Según un estudio realizado por Oren Kolodny y Marcus Feldman, dos biólogos evolucionistas de la Universidad de Stanford (E.U.) la respuesta a este enigma está en los movimientos migratorios de nuestros ancestros directos.Los Homo sapiens habían evolucionado y formado grandes poblaciones en África. Hacia finales del Paleolítico medio, comenzaron a migrar hacia Eurasia, una región habitada en esa época por otra especie de homínidos, los neandertales.Ambos grupos coexistieron en el transcurso de unos 10.000 o 15.000 años e incluso intercambiaron material genético durante relaciones interespecie ocurridas ocasionalmente. Sin embargo, hacia el año 36.000 a. C. solamente el hombre moderno subsistía en ese territorio, mientras que los neandertales quedaron extintos.La mayoría de las explicaciones científicas atribuye el reemplazo definitivo de la población de neandertales por los hombres modernos a factores externos, tales como el cambio climático y epidemias, o bien a la competencia entre ambas especies por el nicho ecológico y sus recursos.Así, la ventaja del Homo sapiens habría sido asegurada gracias a una dieta más amplia, un estilo de vida más eficiente y, sobre todo, a su superioridad cognitiva.Sin embargo, muchos de esos estudios parten de la premisa de que el hombre moderno necesariamente contaba con una ventaja evolutiva desde el punto de vista de la selección natural de las especies, para luego tratar de identificar dicha ventaja, destacan los autores del estudio de Stanford.La explicación propuesta por Kolodny y Feldman no niega el posible efecto de los factores externos, pero no los acepta como necesarios a priori.Los autores del nuevo estudio, en cambio, sostienen que la constante migración del Homo sapiens desde el continente africano hacia Europa fue suficiente para provocar el reemplazo de los neandertales por los hombres modernos, sin necesidad de que los primeros contaran con una ventaja evolutiva.Los investigadores de Stanford modelaron estadísticamente los cambios poblacionales de ambos grupos a lo largo del tiempo.Para ello, el escenario simulado partió de dos poblaciones (hombres modernos y neandertales) ubicadas en dos áreas diferentes (África y Europa).En la simulación, las dos especies no se mezclan ni tampoco tienen ventajas evolutivas una sobre la otra.Los científicos constataron en ella que los neandertales se mantenían circunscriptos al mismo territorio, mientras que los Homo sapiens migraban en un constante flujo de pequeños grupos desde África hacia territorio europeo.Cada vez que en Europa moría un pequeño grupo (un evento de extinción local), sin importar la especie a la que pertenece, esa área era ocupada luego por otro grupo superviviente elegido al azar.Este proceso se repetía de manera continua hasta que en Europa solo quedaban representantes de una única especie.Todas las simulaciones llevadas a cabo por Kolodny y Feldman, repetidas miles de veces, dieron por 'ganador' al Homo sapiens.Así, los científicos llegaron a la conclusión de que el mero proceso migratorio de los hombres modernos garantizó, en términos probabilísticos, un eventual reemplazo de la población de neandertales por nuestros ancestros.