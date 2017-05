Primeros sonidos dentro de los anillos de Saturno

(Tomada de la Red)

Alguna vez has pensado qué pasaría si un día fueras aspirado en el espacio, probablemente tendrías una muerte solitaria y silenciosa en el vacío triste y negro del Universo ... Pero ¿realmente en el vacío no existe el sonido?La sonda Cassini de la NASA acaba de devolver los primeros sonidos del espacio dentro de los anillos de Saturno, y aunque no son tan espeluznantes como los extraños sonidos que rodean a Júpiter, te enseñamos cómo suena un vacío casi total.Los archivos de sonido fueron entregados antes de la etapa de la "gran final" de Cassini. La primera inmersión de Cassini en el anular de Saturno fue el 26 de abril, cuando grabó por primera vez estos sonidos.No sólo es esta la primera vez que hemos sido capaces de "escuchar" cómo suena esta sección única del espacio, si no que es la primera vez que una nave espacial se ha aventurado en la brecha entre Saturno y sus anillos.Como la NASA explica en un comunicado, cuando Cassini estaba pasando a través de los anillos de Saturno, su instrumento de Radio y Ciencia de Onda de Plasma (RPWS) detectó cientos de 'partículas de anillo' como se esperaba, pero una vez que salió a la brecha, las cosas se volvieron extrañamente silenciosas.Para ser claros, RPWS no registra directamente las ondas sonoras como una grabadora - esto no es lo que escucharíamos con nuestros propios oídos (si alguna vez nos encontramos flotando a través de esa parte del Sistema Solar). En su lugar, detecta ondas de radio y plasma, que luego se convierten en sonido.

Cassini RPWS Data: Janus-Epimetheus Ring Crossing from Sci-News.com on Vimeo.