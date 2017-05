Reportan caída de WhatsApp

(GH)

WhatsApp está re contra caído. Es el fin señores pic.twitter.com/uiavT2Ab7o — Ramiro Novillo Leone (@RamiroNLeone) 3 de mayo de 2017

-¿Te estás agobiando porque no va Whatsapp?

- pic.twitter.com/TLnAMoiGY4 — Mar ? ?? (@ItsOnlyTheVamps) 3 de mayo de 2017

Yo como una imbécil reseteando el router y resulta que el que murió fue Whatsapp pic.twitter.com/7HPF9TvMkp — CarolinaG. (@carogaleano) 3 de mayo de 2017

Usuarios de las redes sociales han reportado que tienen problemas para utilizar la aplicación de WhatsApp debido a un problema, el cual aún no ha sido especificado por la compañía.El inconveniente se ha presentado en varias partes del mundo, en los cuales internautas detallan que no se pueden enviar ni recibir mensajes.De acuerdo con Statista, 47% de la población mexicana con acceso a telefonía e internet móvil utiliza la aplicación para comunicarse.En WABetaInfo informaron ayer de que WhatsApp se está preparando para sufrir un cambio casi revolucionario que podríamos ver en las próximas semanas, aunque no sabemos si a eso se deba la falla del servicio este día.