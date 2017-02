Samsung sopesa abrir una fábrica en EU

SEÚL, Corea del Sur.(AP)

La surcoreana Samsung Electronics sopesa abrir en Estados Unidos una fábrica de productos de línea blanca, mientras varias empresas se preparan ante posibles medidas proteccionistas comerciales durante el gobierno del presidente Donald Trump.



La mayoría de los televisores, refrigeradores y otros productos de línea blanca que se venden en el mercado estadounidense son fabricados en México.



Una portavoz de Samsung informó el viernes que los planes están "apenas en la etapa de evaluación" y que no se han tomado decisiones. La representante no dio su nombre en cumplimiento con las normas de su empresa.



Adicionalmente, Samsung informó el viernes en un comunicado que la empresa sigue evaluando "nuevas necesidades de inversión" en Estados Unidos.



La noticia atrajo la atención de Trump, quien el viernes tuiteó: "Gracias, @Samsung! ¡Nos encantaría tenerte!".



La portavoz no quiso decir si a Samsung le preocupa la posibilidad de que Estados Unidos imponga tarifas arancelarias a los productos importados desde México.



Un vocero de LG Electronics, otra empresa surcoreana, informó que la compañía está evaluando construir una fábrica en Estados Unidos y que lo decidirá en el primer semestre del año. Tampoco quiso dar su nombre debido a que el tema es delicado.